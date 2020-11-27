https://ria.ru/20201127/pogoda-1586618322.html

Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится оттепель

Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится оттепель

Циклон "Таня" будет цеплять Москву по касательной до понедельника, в этот период ожидаются мокрый снег и дождь, слякоть, оттепель, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:23

2020-11-27T14:23

2020-11-27T14:23

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Циклон "Таня" будет цеплять Москву по касательной до понедельника, в этот период ожидаются мокрый снег и дождь, слякоть, оттепель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Циклон изменил траекторию, сейчас смещается вдоль западных границ, вдоль Великих Лук – это Псковская область, Смоленщина. Он там и будет кружиться, а нас он только краем спирали этих облаков и осадков в разной фазе будет только по касательной цеплять время от времени, поэтому серьезных осадков не ожидаем. Слабой интенсивности мокрый снег, может, где-то дождь, где-то снег, вялотекущая слякотная оттепельная – такая история продержится до понедельника включительно", - рассказал Тишковец.По его словам, в пятницу осадки слабой интенсивности ожидаются во второй половине дня, начиная с 15 часов и ближе к вечеру. Может выпасть 2-3 сантиметра осадков.

https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html

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погода, евгений тишковец, москва, общество