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В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:00
2020-11-27T08:00
2020-11-27T08:00
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погода
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня небольшие осадки, максимальная температура - плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.По его словам, погода будет обуславливаться теплым сектором циклона "Таня".
https://ria.ru/20201126/pogoda-1586442451.html
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