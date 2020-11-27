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В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:00
2020-11-27T08:00
александр синенков
погода
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня небольшие осадки, максимальная температура - плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.По его словам, погода будет обуславливаться теплым сектором циклона "Таня".
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александр синенков, погода, москва, общество

В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла

08:00 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня небольшие осадки, максимальная температура - плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.
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Вчера, 14:14Новости Подмосковья
Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды
По его словам, погода будет обуславливаться теплым сектором циклона "Таня".
 
Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
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