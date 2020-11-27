https://ria.ru/20201127/pogoda-1586547144.html

В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла

В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла

Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

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александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки и до плюс 3 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня небольшие осадки, максимальная температура - плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.По его словам, погода будет обуславливаться теплым сектором циклона "Таня".

https://ria.ru/20201126/pogoda-1586442451.html

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2020

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александр синенков, погода, москва, общество