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Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме
Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме
Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:40
2020-11-27T17:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы."Сегодня в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы и службы ГОиЧС по городу Москве принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ", - сообщили в пресс-службе. -0-
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва

Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме

17:40 27.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы.
Вид на Москву-реку и район Строгино - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 14:45
На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов
"Сегодня в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы и службы ГОиЧС по городу Москве принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ", - сообщили в пресс-службе. -0-
 
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