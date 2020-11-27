https://ria.ru/20201127/plenka-1586656390.html
Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме
Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме
Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:40
2020-11-27T17:40
2020-11-27T17:40
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы."Сегодня в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы и службы ГОиЧС по городу Москве принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ", - сообщили в пресс-службе. -0-
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