https://ria.ru/20201127/plenka-1586656390.html

Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме

Коммунальщики Москвы устраняют радужную пленку в Строгинской пойме

Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:40

2020-11-27T17:40

2020-11-27T17:40

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мосводосток

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы приступили к ликвидации радужной пленки в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее представитель экстренных служб сказал РИА Новости, что пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы."Сегодня в Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве обнаружено масляное пятно. Коммунальные службы и службы ГОиЧС по городу Москве принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ", - сообщили в пресс-службе. -0-

https://ria.ru/20201127/reka-1586623218.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва