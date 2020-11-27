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Коммунальные службы Москвы устраняют мыльную пену на поверхности Яузы
Коммунальные службы Москвы устраняют мыльную пену на поверхности Яузы
Коммунальные службы устраняют мыльную пену, появившуюся в пятницу на поверхности реки Яуза в районе набережной Академика Туполева, дом 4, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:39
2020-11-27T17:39
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы устраняют мыльную пену, появившуюся в пятницу на поверхности реки Яуза в районе набережной Академика Туполева, дом 4, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток"."Предположительно, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, не имеет химического запаха и следов нефтепродуктов. Скорее всего, это ПАВ - мыльный раствор, который при переходе русла реки Яузы из верхнего бьефа в нижний вспенивается. Отобраны пробы воды" - сообщили в пресс-службе "Мосводостока".Отмечается, что бригады и специализированный флот ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий сброса. По состоянию на 12.00 слой пены практически полностью осажен, специалисты ищут источники попадания мыльного раствора в реку.
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городское хозяйство москвы, мосводосток

Коммунальные службы Москвы устраняют мыльную пену на поверхности Яузы

17:39 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЯузский гидроузел на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года
Яузский гидроузел на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы устраняют мыльную пену, появившуюся в пятницу на поверхности реки Яуза в районе набережной Академика Туполева, дом 4, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Предположительно, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, не имеет химического запаха и следов нефтепродуктов. Скорее всего, это ПАВ - мыльный раствор, который при переходе русла реки Яузы из верхнего бьефа в нижний вспенивается. Отобраны пробы воды" - сообщили в пресс-службе "Мосводостока".
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Отмечается, что бригады и специализированный флот ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий сброса. По состоянию на 12.00 слой пены практически полностью осажен, специалисты ищут источники попадания мыльного раствора в реку.
 
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