https://ria.ru/20201127/pena-1586661877.html

Коммунальные службы Москвы устраняют мыльную пену на поверхности Яузы

Коммунальные службы Москвы устраняют мыльную пену на поверхности Яузы

Коммунальные службы устраняют мыльную пену, появившуюся в пятницу на поверхности реки Яуза в районе набережной Академика Туполева, дом 4, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:39

2020-11-27T17:39

2020-11-27T17:39

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мосводосток

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы устраняют мыльную пену, появившуюся в пятницу на поверхности реки Яуза в районе набережной Академика Туполева, дом 4, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток"."Предположительно, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, не имеет химического запаха и следов нефтепродуктов. Скорее всего, это ПАВ - мыльный раствор, который при переходе русла реки Яузы из верхнего бьефа в нижний вспенивается. Отобраны пробы воды" - сообщили в пресс-службе "Мосводостока".Отмечается, что бригады и специализированный флот ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий сброса. По состоянию на 12.00 слой пены практически полностью осажен, специалисты ищут источники попадания мыльного раствора в реку.

https://ria.ru/20201127/reka-1586623218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток