Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа
11:08 27.11.2020 (обновлено: 11:16 27.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам.
"В ближайшие полтора часа выступлю с телевизионным обращением", - написал Пашинян в Facebook.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.