https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586571451.html

Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа

Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:08

2020-11-27T11:08

2020-11-27T11:16

нагорный карабах

ереван

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:236:2975:1909_1400x0_80_0_0_d4853e98174d1ef6fcc1698c4c8d146c.jpg

ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам."В ближайшие полтора часа выступлю с телевизионным обращением", - написал Пашинян в Facebook.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html

нагорный карабах

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ереван, никол пашинян, армения, в мире