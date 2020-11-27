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Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа
Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:08
2020-11-27T11:16
нагорный карабах
ереван
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам."В ближайшие полтора часа выступлю с телевизионным обращением", - написал Пашинян в Facebook.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах, ереван, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян выступит с обращением в ближайшие полтора часа

11:08 27.11.2020 (обновлено: 11:16 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что планирует в ближайшие полтора часа выступить с телевизионным обращением к соотечественникам.
"В ближайшие полтора часа выступлю с телевизионным обращением", - написал Пашинян в Facebook.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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