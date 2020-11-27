Онлайн-конференция об актуальной ситуации вокруг Палестины
30 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации вокруг Палестины.
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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в Российской Федерации Юсеф Исса Али АЛЬ ЗАДЖАЛИ;
- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;
- советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений ЩЕРБАНЕВ.
В рамках онлайн-конференции будут обсуждаться пути урегулирования палестинского вопроса, а также будет рассказано о мероприятиях, которые были приурочены к Международному дню солидарности с палестинским народом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в Российской Федерации Юсеф Исса Али АЛЬ ЗАДЖАЛИ;
- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;
- советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений ЩЕРБАНЕВ.
В рамках онлайн-конференции будут обсуждаться пути урегулирования палестинского вопроса, а также будет рассказано о мероприятиях, которые были приурочены к Международному дню солидарности с палестинским народом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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