https://ria.ru/20201127/palestina-1586567988.html

Онлайн-конференция об актуальной ситуации вокруг Палестины

Онлайн-конференция об актуальной ситуации вокруг Палестины

30 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации вокруг Палестины.

2020-11-27T10:47

2020-11-27T10:47

2020-11-27T10:47

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в Российской Федерации Юсеф Исса Али АЛЬ ЗАДЖАЛИ;- директор Информационного центра ООН Владимир КУЗНЕЦОВ;- советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений ЩЕРБАНЕВ.В рамках онлайн-конференции будут обсуждаться пути урегулирования палестинского вопроса, а также будет рассказано о мероприятиях, которые были приурочены к Международному дню солидарности с палестинским народом.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы