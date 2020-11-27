Онлайн-конференция о ситуации на рынке нефти по итогам встречи ОПЕК+
2 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации на нефтяном рынке по результатам встречи ОПЕК+.
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Участники:
- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;
- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН.
30 ноября - 1 декабря пройдет встреча ОПЕК+, на которой будет обсуждаться уровень сокращения добычи нефти после декабря 2020 года.
Как пандемия COVID-19 сказывается на спросе на нефть? Когда будут восстановлены прежние объемы нефтедобычи? Каков прогноз цен на нефть в 2021 году? Какие ключевые факторы влияют на рынок нефти сегодня? Насколько России выгодны решения, которые принимаются в рамках ОПЕК+?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;
- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН.
30 ноября - 1 декабря пройдет встреча ОПЕК+, на которой будет обсуждаться уровень сокращения добычи нефти после декабря 2020 года.
Как пандемия COVID-19 сказывается на спросе на нефть? Когда будут восстановлены прежние объемы нефтедобычи? Каков прогноз цен на нефть в 2021 году? Какие ключевые факторы влияют на рынок нефти сегодня? Насколько России выгодны решения, которые принимаются в рамках ОПЕК+?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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