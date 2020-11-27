https://ria.ru/20201127/onkologiya-1586407992.html

В Москве умер онкобольной, которого изначально лечили от панкреатита

В Москве умер онкобольной, которого изначально лечили от панкреатита

За медицинской помощью Сергей Кудимов обратился еще летом. И получил ее: несколько раз был госпитализирован, прошел все исследования, некоторые — платно. Но... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

онкология

рак

москва

медицина

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. За медицинской помощью Сергей Кудимов обратился еще летом. И получил ее: несколько раз был госпитализирован, прошел все исследования, некоторые — платно. Но родственники говорят, что десятки врачей, которые его осматривали, не заметили вовремя рак. Скорая отказывалась везти в больницу, в поликлинике пожимали плечами: "Неужели вам так плохо?" В результате в онкоцентр он не попал, однако безрезультатно лечился от панкреатита. До последнего момента страдал от сильных болей."Аскорбинку выписывали"Елена Соломина, дочь Сергея Кудимова, вздыхает: "Я поняла бы, если бы он, как многие мужчины, не ходил по врачам, говорил, что само пройдет. Но ведь еще в июле обратился за помощью".Сергей пришел в поликлинику с жалобами на боли в животе. По словам Елены, до сентября ее отцу "разве что аскорбинку выписывали", хотя несколько раз провели диагностические исследования — и гастро-, и колоноскопию. Сначала Сергей думал, что во всем виноват ремонт на даче — надорвался. Врачи выдвигали версии: невралгия, полип в прямой кишке. В сентябре сделали КТ и госпитализировали с панкреонекрозом. В октябре снова направили в больницу, но уже с диагнозом "панкреатит".В октябре после повторного КТ обратили внимание на новообразование в поджелудочной железе. Елена помнит: когда врачи указали на пятно, она открыла сентябрьское исследование и обнаружила, что уже там оно было — однако этого никто не заметил. "Я проверила по медкарте: по поводу болей он пришел на прием впервые 3 июля. А рак предположили только 16 октября. Вдоль и поперек смотрели, но опухоль на КТ от 2 сентября увидели лишь через полтора месяца", — недоумевает дочь.Да и тогда подозрения на злокачественность были не слишком серьезными — профильного специалиста посоветовали посетить "на всякий случай". "Когда папа был в больнице второй раз, терапевт хотела, чтобы его осмотрел онколог, но тот сначала был в отпуске, потом на больничном — и отца просто выписали. За направлением к онкологу он ходил в поликлинику. Мы не думали, что у него рак, просто хотели этот вариант исключить", — объясняет Елена.В ожидании направления Сергей платно сдал анализ на онкомаркеры (копия имеется в распоряжении редакции). Результаты неприятно удивили. Так, референсные значения СА 19-9, опухолевого маркера рака поджелудочной железы и других органов, — до 37 единиц на миллилитр. У Кудимова — 1013. Девятого ноября Кудимова должны были положить в онкологический стационар — это РИА Новости подтвердили и в городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева. Но письменного направления на госпитализацию на руках у семьи не было."Болит живот — пейте "Но-шпу"Сергей очень сильно похудел, у него запали щеки. Передвигался с трудом. Постоянно мучили боли. Был асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Однако медики говорили, что не напряженный — откачивать не нужно. "По врачам папа ходил с мамой. В последнее время он "собирал" все лавки — не мог далеко идти". Первого ноября, в воскресенье, боли особенно усилились. Елена буквально заставила отца вызвать скорую. Медики заявили, что показаний для госпитализации нет. Соломина настаивала, ей ответили: "Мы вас заберем, но ни одна больница не примет". "Папа не хотел бессмысленных госпитализаций — ждал, когда его положат в онкоцентр. Да и врачи отговаривали, создалось ощущение, что ехать бессмысленно. Сказали: "Если болит живот, это не к нам, пусть выпьет "Но-шпу". Никто из нас не понимал, насколько все серьезно. Для госпитализации в профильное медучреждение нужны обследования, он переживал, что, если его заберет скорая, пропустит запись на КТ — мы долго ее ловили. В понедельник ему нужно было идти сдавать кровь. Он храбрился, твердил, что все нормально", — вспоминает Елена.Со вторника Сергею стало хуже. Каловые массы выглядели странно — Елена заподозрила, что там кровь. Опасениями поделилась с врачом из поликлиники. "Та сказала: это йод после МРТ выходит. Но это была кровь", — повторяет Соломина.В среду — снова боли и скорая. Семье объяснили, что асцит не напряжен, а значит, срочное медицинское вмешательство не требуется. В качестве обезболивающего ввели "Трамадол". "Да мы его и до этого кололи — он папе уже не помогал. У скорой же должны быть в укладке сильнодействующие обезболивающие". В четверг дочь позвонила на горячую линию Минздрава: "Сказала, что не знаю, как быть, потому что папа выглядит как умирающий человек. Но я не думала, что он действительно при смерти". "Думали, просто истощен"В последнюю ночь Сергей не спал. "Мама колола обезболивающее — не помогало, папа считал минуты до следующего укола. Мы же боялись нарушить дозировку. Если бы мы знали, что это уже конец…" — вздыхает Елена. В семь утра Кудимов с помощью жены пошел в туалет. Когда до двери оставалось несколько шагов, он начал оседать. В семье решили, что Сергей просто истощен: с понедельника он не мог нормально есть, ему купили специальное лечебное питание. "Мама в панике его зовет, папа хрипит, взгляд шальной. Мы принесли его на кровать, я вызвала скорую. Они приехали довольно быстро, поставили капельницу с глюкозой и заявили, что в таком состоянии его не довезут — через полтора часа папу заберет другой наряд. Может быть, они поняли, что он уже умирает. Буквально убежали, не глядя в глаза, хоть бы сказали, что уже нужно прощаться. Он умер в муках. Его рвало. Мама вытирала ему лицо, чтобы ему не было неприятно, а потом он перестал дышать. Она была дома одна, я отвозила ребенка в садик. Если бы я знала…"Елена говорит, что ее отец всегда был терпеливым, не любил жаловаться: "Но насколько, я поняла только после того, как он умер. Я не думала, что все так плохо"."Опухоли бывают разные"В городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева нам сообщили, что последний раз Кудимов был на приеме 27 октября. "Мы готовы были его госпитализировать. В данной ситуации мы все делали согласно нормативам, во все сроки укладывались", — утверждают в больнице.Ответить на вопросы корреспондента более подробно медики отказались, сославшись на врачебную тайну. Патолого-анатомического вскрытия, которое внесло бы полную ясность, не было — хотя родственники на него рассчитывали. Согласно ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан", эта процедура обязательно проводится в том числе и при невозможности установления диагноза, приведшего к кончине. Вскрытие организуют врачи медучреждения, где обслуживался пациент, или того, к которому относится территория, где зарегистрировали смерть. Почему решили обойтись без этого, семья Кудимова не понимает. В свидетельстве (копия имеется в распоряжении редакции) причиной смерти указано "злокачественное образование поджелудочной железы".

https://ria.ru/20201116/medpomosch-1584558689.html

https://ria.ru/20200711/1574172204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, рак, москва, медицина, общество