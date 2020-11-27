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При стрельбе в Неваде погиб человек
При стрельбе в Неваде погиб человек
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада, двое подозреваемых задержаны, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:02
2020-11-27T09:02
сша
невада
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада, двое подозреваемых задержаны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.Полиция города Хендерсон утром 26 ноября, когда в США отмечался День благодарения, начала получать сообщения о пострадавших в разных районах города. Позднее полиция обнаружила пять человек, получивших огнестрельные ранения. Одни из них, 22-летний мужчина, скончался. Остальные пострадавшие были госпитализированы, по предварительным данным, полученные ими ранения не представляют угрозу для жизни."Мы полагаем, что подозреваемые разъезжали по городу на машине и беспорядочно стреляли в граждан без видимых мотивов", - заявили в полиции. По данным правоохранительных органов, после стрельбы начался розыск двух подозреваемых - белого мужчины в возрасте 20-30 лет и женщины в возрасте 20 лет.Позднее подозреваемых удалось задержать по не связанным со стрельбой обвинениям. Другие подробности не сообщаются.
https://ria.ru/20201123/strelba-1585926798.html
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сша, невада, в мире

При стрельбе в Неваде погиб человек

09:02 27.11.2020
 
© Flickr / Larry PageПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Flickr / Larry Page
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада, двое подозреваемых задержаны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Полиция города Хендерсон утром 26 ноября, когда в США отмечался День благодарения, начала получать сообщения о пострадавших в разных районах города. Позднее полиция обнаружила пять человек, получивших огнестрельные ранения. Одни из них, 22-летний мужчина, скончался. Остальные пострадавшие были госпитализированы, по предварительным данным, полученные ими ранения не представляют угрозу для жизни.
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"Мы полагаем, что подозреваемые разъезжали по городу на машине и беспорядочно стреляли в граждан без видимых мотивов", - заявили в полиции. По данным правоохранительных органов, после стрельбы начался розыск двух подозреваемых - белого мужчины в возрасте 20-30 лет и женщины в возрасте 20 лет.
Позднее подозреваемых удалось задержать по не связанным со стрельбой обвинениям. Другие подробности не сообщаются.
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