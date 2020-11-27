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Онлайн-конференция о проявлениях неонацизма в мире
Онлайн-конференция о проявлениях неонацизма в мире
3 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о проявлениях неонацизма в современном мире, в ходе которой будет представлен доклад "Неусвоенные уроки Нюрнберга: война с историей, вандализм, реабилитация нацизма".
2020-11-27T11:12
2020-11-27T11:12
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Задать вопросУчастники:-&nbsp;член Совета при Президенте РФ по&nbsp;развитию гражданского общества и&nbsp;правам человека, член Совета при Президенте РФ по&nbsp;межнациональным отношениям Александр БРОД;-&nbsp;председатель&nbsp;Комитета Госдумы РФ по&nbsp;международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;-&nbsp;член&nbsp;президиума Совета&nbsp;при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям&nbsp;Владимир ЗОРИН;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;-&nbsp;советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и&nbsp;инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;-&nbsp;заместитель директора Института истории и&nbsp;политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- правозащитник Эйнарс&nbsp;ГРАУДИНЬШ (Латвия).В декабре, начиная с 2005 года, на Генеральную Ассамблею ООН Россия выносит проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ, который был одобрен 18 ноября 2020 года большинством голосов в Третьем комитете ГА ООН при двух проголосовавших против странах (США и Украина),&nbsp;призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и предлагает принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны. В год юбилея Великой Победы и в дни 75-летия работы Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками тема противодействия проявлению неонацизма принимает особое звучание.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Онлайн-конференция о проявлениях неонацизма в мире

11:12 27.11.2020
 
Читать ria.ru в
3 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о проявлениях неонацизма в современном мире, в ходе которой будет представлен доклад "Неусвоенные уроки Нюрнберга: война с историей, вандализм, реабилитация нацизма".
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Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).

В декабре, начиная с 2005 года, на Генеральную Ассамблею ООН Россия выносит проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ, который был одобрен 18 ноября 2020 года большинством голосов в Третьем комитете ГА ООН при двух проголосовавших против странах (США и Украина), призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и предлагает принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны. В год юбилея Великой Победы и в дни 75-летия работы Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками тема противодействия проявлению неонацизма принимает особое звучание.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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