https://ria.ru/20201127/neonatsizm-1586572373.html

Онлайн-конференция о проявлениях неонацизма в мире

Онлайн-конференция о проявлениях неонацизма в мире

3 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о проявлениях неонацизма в современном мире, в ходе которой будет представлен доклад "Неусвоенные уроки Нюрнберга: война с историей, вандализм, реабилитация нацизма".

2020-11-27T11:12

2020-11-27T11:12

2020-11-27T11:12

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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;- член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир ЗОРИН;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).В декабре, начиная с 2005 года, на Генеральную Ассамблею ООН Россия выносит проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ, который был одобрен 18 ноября 2020 года большинством голосов в Третьем комитете ГА ООН при двух проголосовавших против странах (США и Украина), призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и предлагает принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны. В год юбилея Великой Победы и в дни 75-летия работы Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками тема противодействия проявлению неонацизма принимает особое звучание.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы