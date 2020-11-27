Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/matvienko-1586577249.html
Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ
Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ
Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:34
2020-11-27T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584166105_0:42:3040:1752_1400x0_80_0_0_6ec99a225e10212f8594a2fb574257df.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - сказала спикер, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, на подходе третья."Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - отметила законодатель.Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом."Проходят командировки российских специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и лекарственные препараты для противодействия инфекции", - заявила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584166105_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_be3a0e1a52284e7923d4e38853e029a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, валентина матвиенко, снг

Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ

11:34 27.11.2020 (обновлено: 12:00 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - сказала спикер, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, на подходе третья.
"Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - отметила законодатель.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 18:55Распространение нового коронавируса
В Москве вакцину от COVID-19 ждут "как из печи пирога", заявил Собянин
Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом.
"Проходят командировки российских специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и лекарственные препараты для противодействия инфекции", - заявила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоСНГ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния