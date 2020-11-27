https://ria.ru/20201127/matvienko-1586577249.html

Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ

Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ

Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:34

2020-11-27T11:34

2020-11-27T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

снг

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - сказала спикер, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, на подходе третья."Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - отметила законодатель.Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом."Проходят командировки российских специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и лекарственные препараты для противодействия инфекции", - заявила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, валентина матвиенко, снг