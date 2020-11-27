https://ria.ru/20201127/matvienko-1586577249.html
Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ
Матвиенко рассказала о применении российской вакцины от COVID-19 в СНГ
Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:34
2020-11-27T11:34
2020-11-27T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
снг
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - сказала спикер, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, на подходе третья."Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - отметила законодатель.Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом."Проходят командировки российских специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и лекарственные препараты для противодействия инфекции", - заявила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html
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коронавирус covid-19, валентина матвиенко, снг
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Страны СНГ
смогут получить российскую вакцину от коронавируса в числе первых после начала массовой вакцинации в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - сказала спикер, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Она напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины, на подходе третья.
"Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - отметила законодатель.
Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом.
"Проходят командировки российских специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и лекарственные препараты для противодействия инфекции", - заявила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.