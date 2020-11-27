https://ria.ru/20201127/matthew-perry-1586571731.html
Мэттью Перри обручился с "величайшей женщиной на планете"
Мэттью Перри обручился с "величайшей женщиной на планете"
Канадско-американский актер Мэттью Перри, более всего известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", сделал предложение продюсеру Молли Гурвиц, и она ответила... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:05
2020-11-27T21:05
2020-11-27T21:05
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Канадско-американский актер Мэттью Перри, более всего известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", сделал предложение продюсеру Молли Гурвиц, и она ответила согласием, сообщает People. Ранее и Гурвиц подтвердила личные отношения с Перри. Подруга актера рассказала об этом в День святого Валентина, когда разместила на своей странице в Instagram романтический пост."Второй год ты был моим Валентином", – написала Гурвиц. По информации издания, Мэттью Перри (которому 51) и 29-летняя Молли Гурвиц встречаются с 2018 года. О личной жизни одного из главных холостяков Голливуда известно, что в конце 1990-х у него были непродолжительные отношения с Джулией Робертс, а также с актрисой Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки"). С ней Перри был вместе с 2006-го по 2012 год.
https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html
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знаменитости, звезды, мэттью перри
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости
. Канадско-американский актер Мэттью Перри, более всего известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", сделал предложение продюсеру Молли Гурвиц, и она ответила согласием, сообщает
People.
"Я решил обручиться, – подтвердил он изданию. – К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете".
Ранее и Гурвиц подтвердила личные отношения с Перри. Подруга актера рассказала об этом в День святого Валентина, когда разместила на своей странице в Instagram романтический пост.
"Второй год ты был моим Валентином", – написала Гурвиц.
По информации издания, Мэттью Перри (которому 51) и 29-летняя Молли Гурвиц встречаются с 2018 года.
Звезда ситкома "Друзья" еще ни разу не был женат.
О личной жизни одного из главных холостяков Голливуда известно, что в конце 1990-х у него были непродолжительные отношения с Джулией Робертс, а также с актрисой Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки"). С ней Перри был вместе с 2006-го по 2012 год.