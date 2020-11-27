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https://ria.ru/20201127/kultura-1586594645.html
Бюджет нацпроекта "Культура" увеличен на 13 миллиардов рублей
Бюджет нацпроекта "Культура" увеличен на 13 миллиардов рублей
Объем финансирования национального проекта "Культура" до 2024 года увеличен на 13 миллиардов рублей, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:41
2020-11-27T12:41
культура
ольга любимова
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя - РИА Новости. Объем финансирования национального проекта "Культура" до 2024 года увеличен на 13 миллиардов рублей, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова."Изменения уже происходят. Бюджет национального проекта "Культура" увеличится на 13 миллиардов рублей. Это действительно большая для нас радость", - сказала она, отметив, что теперь объем средств составляет 140,5 миллиардов рублей.Министр подчеркнула, что в нацпроект теперь включены ремонт и реконструкция детских школ искусств, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников, стипендии творческим деятелям.Кроме того, по ее словам, ко второму чтению закона о бюджете удалось совместными усилиями с депутатским корпусом увеличить субсидии субъектам РФ на строительство и реконструкцию домов культуры в селах, приобретение автоклубов, создание модельных библиотек и ремонт детских театров.Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры.
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ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Бюджет нацпроекта "Культура" увеличен на 13 миллиардов рублей

12:41 27.11.2020
 
© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе "Весна"
Дошкольники на занятии по сольфеджио в хоровой школе Весна - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© предоставлено Детской музыкальной хоровой школой "Весна" им. А.С. Пономарева
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя - РИА Новости. Объем финансирования национального проекта "Культура" до 2024 года увеличен на 13 миллиардов рублей, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Изменения уже происходят. Бюджет национального проекта "Культура" увеличится на 13 миллиардов рублей. Это действительно большая для нас радость", - сказала она, отметив, что теперь объем средств составляет 140,5 миллиардов рублей.
Министр подчеркнула, что в нацпроект теперь включены ремонт и реконструкция детских школ искусств, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников, стипендии творческим деятелям.
Кроме того, по ее словам, ко второму чтению закона о бюджете удалось совместными усилиями с депутатским корпусом увеличить субсидии субъектам РФ на строительство и реконструкцию домов культуры в селах, приобретение автоклубов, создание модельных библиотек и ремонт детских театров.
Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры.
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