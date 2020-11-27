https://ria.ru/20201127/krym-1586625302.html
Туроператоры прогнозируют рост спроса на туры в Крым на будущее лето
Туроператоры прогнозируют рост спроса на туры в Крым на будущее лето
Туроператоры считают, что интерес к отдыху в Крыму летом 2021 года будет на 10-15 процентов выше, чем в текущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:33
2020-11-27T17:33
2020-11-27T17:33
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симферополь
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Туроператоры считают, что интерес к отдыху в Крыму летом 2021 года будет на 10-15 процентов выше, чем в текущем году, сообщает АТОР."Спрос на направление уверенный, но пока держится на уровне прошлого года. Это связано, прежде всего, с информационным фоном и острожным потребительским поведением. Увеличение бронирований ожидается в феврале. По итогам летнего сезона рост турпотока в Крым может составить 10-15 процентов", — рассказала коммерческий директор крупного туроператора Оксана Булах. По ее мнению, эти показатели могут и увеличиться, если ситуация с частичным закрытием границ в целом сохранится и в следующем сезоне. Акция "Раннее бронирование" продлится до марта, скидки от крымских отелей и санаториев достигают десяти процентов. Уже сейчас видно, что наибольшим спросом будет пользоваться Южный берег Крыма, говорят эксперты.Главный конкурент ЮБК — Западное побережье с такими курортами, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка, Саки. Кроме того, это часть полуострова не так сильно загружена, а у отелей и санаториев здесь хорошее соотношение цены и качества. Активный сезон в Крыму начнется в третьей декаде мая, максимальная загрузка курортов ожидается с 20 июля по 20 августа.Большая часть туристов, несмотря на рост потока на личных авто, все равно предпочтут авиасообщение, рейсы в аэропорт Симферополя выполняются из многих регионов России, отмечают эксперты.
https://ria.ru/20201127/angliya-1586115277.html
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курорт, туристы, отдых, туризм, саки (крым), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, симферополь, республика крым, евпатория
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Туроператоры считают, что интерес к отдыху в Крыму летом 2021 года будет на 10-15 процентов выше, чем в текущем году, сообщает
АТОР.
"Спрос на направление уверенный, но пока держится на уровне прошлого года. Это связано, прежде всего, с информационным фоном и острожным потребительским поведением. Увеличение бронирований ожидается в феврале. По итогам летнего сезона рост турпотока в Крым может составить 10-15 процентов", — рассказала коммерческий директор крупного туроператора Оксана Булах.
По ее мнению, эти показатели могут и увеличиться, если ситуация с частичным закрытием границ в целом сохранится и в следующем сезоне.
Акция "Раннее бронирование" продлится до марта, скидки от крымских отелей и санаториев достигают десяти процентов. Уже сейчас видно, что наибольшим спросом будет пользоваться Южный берег Крыма, говорят эксперты.
Главный конкурент ЮБК — Западное побережье с такими курортами, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка, Саки. Кроме того, это часть полуострова не так сильно загружена, а у отелей и санаториев здесь хорошее соотношение цены и качества.
Активный сезон в Крыму начнется в третьей декаде мая, максимальная загрузка курортов ожидается с 20 июля по 20 августа.
Большая часть туристов, несмотря на рост потока на личных авто, все равно предпочтут авиасообщение, рейсы в аэропорт Симферополя выполняются из многих регионов России, отмечают эксперты.