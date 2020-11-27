https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586650542.html

Мурашко назвал возможные сроки завершения пандемии в России

Мурашко назвал возможные сроки завершения пандемии в России

Эпидемия COVID-19 в России может завершиться в 2021 году, страна делает для этого все необходимое, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:52

2020-11-27T16:52

2020-11-27T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эпидемия COVID-19 в России может завершиться в 2021 году, страна делает для этого все необходимое, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы все для этого делаем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что COVID-19 может завершиться в России уже в 2021 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586644452.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество