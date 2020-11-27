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https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586622318.html
Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с плохой погодой и большим числом приезжающих, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:42
2020-11-27T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
анастасия ракова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с плохой погодой и большим числом приезжающих, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.В пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала эту цифру новым антирекордом, отметив, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной.По его словам, в настоящее время Москва довольно хорошо экипирована, имеет достаточное количество коек, оборудования, так что в росте числа заболевших ничего страшного нет.Он отметил, что надо неуклонно выполнять требования Роспотребнадзора - носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию."В Москве ведь много еще приезжих, а не везде такой строгий контроль. Люди могут приезжать и больные. Однозначно сказать трудно, но, по всей видимости, сочетание всех этих факторов. И все-таки, как ни говори, а приезжих много. На других территориях, за пределами Москвы совсем не то же самое, что в Москве, в Москве все довольно строго и соблюдается", - сообщил собеседник агентства.Причиной роста заболевших эксперт также назвал плохую погоду. "Мы знаем, что осенью повышается заболеваемость, а почему она повышается? Не потому, что сезон на улице такой. А потому, что люди в такую мерзкую погоду больше стараются проводить в тепле, в закрытых пространствах, где теплее. Климат способствует тому, что народ больше стремится в теплые комфортные убежища", - уточнил Малышев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, анастасия ракова , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

14:42 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках на эскалаторе Московского метрополитена
Пассажиры в медицинских масках на эскалаторе Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с плохой погодой и большим числом приезжающих, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
В пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала эту цифру новым антирекордом, отметив, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной.

"Вы видите, что тут, как зубья пилы - то ниже, то выше. В принципе это нормальный процесс, надо смотреть средний показатель за последнее время, и ничего тут такого страшного нет, потому что эти зубья могут выходить и в ту, и в другую сторону. Не надо, конечно, никогда кричать "ура-ура", уже ниже несколько дней, или один день, надо относиться к этому спокойно. Вверх-вниз колебания возможны", - прокомментировал ситуацию в Москве Малышев.

По его словам, в настоящее время Москва довольно хорошо экипирована, имеет достаточное количество коек, оборудования, так что в росте числа заболевших ничего страшного нет.
Он отметил, что надо неуклонно выполнять требования Роспотребнадзора - носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию.
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"В Москве ведь много еще приезжих, а не везде такой строгий контроль. Люди могут приезжать и больные. Однозначно сказать трудно, но, по всей видимости, сочетание всех этих факторов. И все-таки, как ни говори, а приезжих много. На других территориях, за пределами Москвы совсем не то же самое, что в Москве, в Москве все довольно строго и соблюдается", - сообщил собеседник агентства.
Причиной роста заболевших эксперт также назвал плохую погоду. "Мы знаем, что осенью повышается заболеваемость, а почему она повышается? Не потому, что сезон на улице такой. А потому, что люди в такую мерзкую погоду больше стараются проводить в тепле, в закрытых пространствах, где теплее. Климат способствует тому, что народ больше стремится в теплые комфортные убежища", - уточнил Малышев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай МалышевАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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