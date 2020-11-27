https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586622318.html

Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с плохой погодой и большим числом приезжающих, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:42

2020-11-27T14:42

2020-11-27T14:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

анастасия ракова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с плохой погодой и большим числом приезжающих, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.В пятницу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала эту цифру новым антирекордом, отметив, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной.По его словам, в настоящее время Москва довольно хорошо экипирована, имеет достаточное количество коек, оборудования, так что в росте числа заболевших ничего страшного нет.Он отметил, что надо неуклонно выполнять требования Роспотребнадзора - носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию."В Москве ведь много еще приезжих, а не везде такой строгий контроль. Люди могут приезжать и больные. Однозначно сказать трудно, но, по всей видимости, сочетание всех этих факторов. И все-таки, как ни говори, а приезжих много. На других территориях, за пределами Москвы совсем не то же самое, что в Москве, в Москве все довольно строго и соблюдается", - сообщил собеседник агентства.Причиной роста заболевших эксперт также назвал плохую погоду. "Мы знаем, что осенью повышается заболеваемость, а почему она повышается? Не потому, что сезон на улице такой. А потому, что люди в такую мерзкую погоду больше стараются проводить в тепле, в закрытых пространствах, где теплее. Климат способствует тому, что народ больше стремится в теплые комфортные убежища", - уточнил Малышев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/covidmos-1586391466.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, анастасия ракова , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество