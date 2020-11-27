https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586570281.html

В Москве за сутки госпитализировали 1549 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1549 пациентов с коронавирусом

Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 421 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:04

2020-11-27T11:04

2020-11-27T11:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 421 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1549 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 421 человек. 10,7% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет", - сообщили в штабе.Кроме того, 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. В оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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