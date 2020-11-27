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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1549 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1549 пациентов с коронавирусом
Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 421 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:04
2020-11-27T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 421 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1549 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 421 человек. 10,7% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет", - сообщили в штабе.Кроме того, 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. В оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1549 пациентов с коронавирусом

11:04 27.11.2020 (обновлено: 11:42 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 421 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 7 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1549 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 421 человек. 10,7% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет", - сообщили в штабе.
Кроме того, 4,3% среди заболевших люди старше 80 лет. В оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
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