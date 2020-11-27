https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586567783.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:46

2020-11-27T10:46

2020-11-27T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6% 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, прирост в 0,8% зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Пензенской области, Брянской области, Мордовии, Оренбургской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Краснодарском крае, Татарстане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край