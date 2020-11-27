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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:46
2020-11-27T10:46
2020-11-27T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
новосибирская область
краснодарский край
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан 0,6% 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, прирост в 0,8% зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Пензенской области, Брянской области, Мордовии, Оренбургской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Краснодарском крае, Татарстане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край