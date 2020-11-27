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В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
За сутки в РФ выписаны рекордные 26 682 человека после COVID-19, за все время - 1 712 174, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:44
2020-11-27T10:44
2020-11-27T10:45
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны рекордные 26 682 человека после COVID-19, за все время - 1 712 174, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 712 174", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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