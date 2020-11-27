https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586567107.html

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

За сутки в РФ выписаны рекордные 26 682 человека после COVID-19, за все время - 1 712 174, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:44

2020-11-27T10:44

2020-11-27T10:45

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны рекордные 26 682 человека после COVID-19, за все время - 1 712 174, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 712 174", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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