https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586566948.html
В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7918, что почти на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:43
2020-11-27T10:43
2020-11-27T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7918, что почти на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано 6075 новых случаев болезни."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7918; 2. Санкт-Петербург - 3687; 3. Московская область - 1058", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586501221.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург