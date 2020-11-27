https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586566948.html

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7918, что почти на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:43

2020-11-27T10:43

2020-11-27T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7918, что почти на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Накануне в Москве было зарегистрировано 6075 новых случаев болезни."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7918; 2. Санкт-Петербург - 3687; 3. Московская область - 1058", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586501221.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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