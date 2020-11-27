https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html

В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина

В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:36

2020-11-27T12:36

2020-11-27T15:37

общероссийский народный фронт

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Волонтеры ОНФ <...> будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва — Путину", как это обычно бывает", — уточнил он.Приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Там же можно будет посмотреть трансляцию.Мероприятие намечено на 17 декабря, 29 ноября начнется аккредитация журналистов. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, общество