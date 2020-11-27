https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html
В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:36
2020-11-27T12:36
2020-11-27T15:37
общероссийский народный фронт
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586599966_0:0:3278:1844_1400x0_80_0_0_f85c25b1b378a4e2fa94739c9c5b5b96.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Волонтеры ОНФ <...> будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва — Путину", как это обычно бывает", — уточнил он.Приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Там же можно будет посмотреть трансляцию.Мероприятие намечено на 17 декабря, 29 ноября начнется аккредитация журналистов. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/69/1562596982_347:0:3078:2048_1400x0_80_0_0_064b516fab884d5f325b75e577e40505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Большая пресс-конференция Владимира Путина
в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Волонтеры ОНФ
<...> будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва — Путину", как это обычно бывает", — уточнил он.
Приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Там же можно будет посмотреть трансляцию.
Мероприятие намечено на 17 декабря, 29 ноября начнется аккредитация журналистов. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.