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В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:36
2020-11-27T15:37
общероссийский народный фронт
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Волонтеры ОНФ &lt;...&gt; будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва — Путину", как это обычно бывает", — уточнил он.Приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Там же можно будет посмотреть трансляцию.Мероприятие намечено на 17 декабря, 29 ноября начнется аккредитация журналистов. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
РИА Новости
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общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина

12:36 27.11.2020 (обновлено: 15:37 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Волонтеры ОНФ <...> будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва — Путину", как это обычно бывает", — уточнил он.
Приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Там же можно будет посмотреть трансляцию.
Мероприятие намечено на 17 декабря, 29 ноября начнется аккредитация журналистов. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Большая пресс-конференция проводится ежегодно с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
 
Общероссийский народный фронтДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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