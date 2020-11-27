https://ria.ru/20201127/kislorod-1586572872.html

В "ковидных" госпиталях Приморья монтируют систему разводки кислорода

В "ковидных" госпиталях Приморья монтируют систему разводки кислорода

Специалисты начали монтировать в восьми больницах Приморья систему разводки кислорода по помещениям, где лежат пациенты с коронавирусом, сообщает правительство... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:14

2020-11-27T11:14

2020-11-27T11:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

спасск-дальний

владивосток

дальнегорск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты начали монтировать в восьми больницах Приморья систему разводки кислорода по помещениям, где лежат пациенты с коронавирусом, сообщает правительство региона."В больницах Владивостока, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска и Лесозаводска идет монтаж системы медицинских газов (кислорода) с разводкой по пациентским помещениям лечебных учреждений", - говорится в сообщении.В минздраве Приморья РИА Новости пояснили, что сейчас из-за роста числа больных коронавирусом под палаты приспособлены и другие помещения - кабинеты врачей, залы ЛФК.По данным властей, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки выросла потребность больниц в медицинском кислороде, который используется для поддержания дыхания пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.Сейчас система лечебного газоснабжения монтируется в Краевой клинической больнице №2, Краевой клинической инфекционной больнице, Владивостокской клинической больнице №1, городских больницах Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска и в Октябрьской центральной районной больнице. На базе этих учреждений организованы ковидные госпитали. Оснащение больниц разводкой кислорода было профинансировано из федерального и краевого бюджетов. Общая сумма расходов - 126,3 миллиона рублей.На сегодняшний день в стационарах находятся 1529 приморцев, из них в тяжелой форме переносят заболевание 580 пациентов, на ИВЛ - 95 человек. За последние сутки выявлено 233 заболевших COVID, за весь период эпидемии – 21277. Выздоровевших – 15267 человек, за сутки выписано 139 человек. Умерло с начала пандемии 228 пациентов.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://realty.ria.ru/20201127/kozhemyako-1586553219.html

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