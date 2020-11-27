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В "ковидных" госпиталях Приморья монтируют систему разводки кислорода
В "ковидных" госпиталях Приморья монтируют систему разводки кислорода
Специалисты начали монтировать в восьми больницах Приморья систему разводки кислорода по помещениям, где лежат пациенты с коронавирусом, сообщает правительство... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:14
2020-11-27T11:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
спасск-дальний
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты начали монтировать в восьми больницах Приморья систему разводки кислорода по помещениям, где лежат пациенты с коронавирусом, сообщает правительство региона."В больницах Владивостока, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска и Лесозаводска идет монтаж системы медицинских газов (кислорода) с разводкой по пациентским помещениям лечебных учреждений", - говорится в сообщении.В минздраве Приморья РИА Новости пояснили, что сейчас из-за роста числа больных коронавирусом под палаты приспособлены и другие помещения - кабинеты врачей, залы ЛФК.По данным властей, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки выросла потребность больниц в медицинском кислороде, который используется для поддержания дыхания пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.Сейчас система лечебного газоснабжения монтируется в Краевой клинической больнице №2, Краевой клинической инфекционной больнице, Владивостокской клинической больнице №1, городских больницах Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска и в Октябрьской центральной районной больнице. На базе этих учреждений организованы ковидные госпитали. Оснащение больниц разводкой кислорода было профинансировано из федерального и краевого бюджетов. Общая сумма расходов - 126,3 миллиона рублей.На сегодняшний день в стационарах находятся 1529 приморцев, из них в тяжелой форме переносят заболевание 580 пациентов, на ИВЛ - 95 человек. За последние сутки выявлено 233 заболевших COVID, за весь период эпидемии – 21277. Выздоровевших – 15267 человек, за сутки выписано 139 человек. Умерло с начала пандемии 228 пациентов.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, спасск-дальний, владивосток, дальнегорск, общество

В "ковидных" госпиталях Приморья монтируют систему разводки кислорода

11:14 27.11.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови
Медсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты начали монтировать в восьми больницах Приморья систему разводки кислорода по помещениям, где лежат пациенты с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"В больницах Владивостока, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска и Лесозаводска идет монтаж системы медицинских газов (кислорода) с разводкой по пациентским помещениям лечебных учреждений", - говорится в сообщении.
В минздраве Приморья РИА Новости пояснили, что сейчас из-за роста числа больных коронавирусом под палаты приспособлены и другие помещения - кабинеты врачей, залы ЛФК.
По данным властей, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки выросла потребность больниц в медицинском кислороде, который используется для поддержания дыхания пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.

"Во владивостокских больницах идет дооснащение системы, в краевых – централизованная система заменит мобильные аппараты", – сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сейчас система лечебного газоснабжения монтируется в Краевой клинической больнице №2, Краевой клинической инфекционной больнице, Владивостокской клинической больнице №1, городских больницах Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска и в Октябрьской центральной районной больнице. На базе этих учреждений организованы ковидные госпитали. Оснащение больниц разводкой кислорода было профинансировано из федерального и краевого бюджетов. Общая сумма расходов - 126,3 миллиона рублей.
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В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
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