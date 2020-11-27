https://ria.ru/20201127/khakery-1586629370.html
СМИ сообщили о попытке взлома системы AstraZeneca хакерами из КНДР
СМИ сообщили о попытке взлома системы AstraZeneca хакерами из КНДР
Предполагаемые северокорейские хакеры в последние недели пытались взломать системы производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает агентство Рейтер... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:16
2020-11-27T15:16
2020-11-27T15:29
сша
коронавирус covid-19
astrazeneca
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемые северокорейские хакеры в последние недели пытались взломать системы производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.По информации одного из источников, попытки взлома были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал компании, работающий над исследованием COVID-19, но, предположительно, оказались безуспешны.Как сообщают источники, хакеры через портал LinkedIn и мессенджер WhatsApp писали сотрудникам AstraZeneca с якобы предложениями о работе. Затем они отправляли документы с описанием должностных обязанностей, в которых был "вредоносный код, предназначенный для получения доступа к компьютеру".По информации агентства, на то, что атака проводилась именно северокорейскими хакерами, указывают инструменты и методы, "которые официальные лица США и исследователи в области кибербезопасности приписывают Северной Корее".По словам одного из источников, некоторые учетные записи, использованные в атаках на AstraZeneca, были с российскими адресами электронной почты, "что, возможно, было попыткой ввести следователей в заблуждение".
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586512244.html
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РИА Новости
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сша, коронавирус covid-19, astrazeneca , в мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Предполагаемые северокорейские хакеры в последние недели пытались взломать системы производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca
, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на два источника.
По информации одного из источников, попытки взлома были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал компании, работающий над исследованием COVID-19, но, предположительно, оказались безуспешны.
Как сообщают источники, хакеры через портал LinkedIn и мессенджер WhatsApp писали сотрудникам AstraZeneca с якобы предложениями о работе. Затем они отправляли документы с описанием должностных обязанностей, в которых был "вредоносный код, предназначенный для получения доступа к компьютеру".
По информации агентства, на то, что атака проводилась именно северокорейскими хакерами, указывают инструменты и методы, "которые официальные лица США
и исследователи в области кибербезопасности приписывают Северной Корее".
По словам одного из источников, некоторые учетные записи, использованные в атаках на AstraZeneca, были с российскими адресами электронной почты, "что, возможно, было попыткой ввести следователей в заблуждение".