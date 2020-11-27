https://ria.ru/20201127/khakery-1586629370.html

СМИ сообщили о попытке взлома системы AstraZeneca хакерами из КНДР

СМИ сообщили о попытке взлома системы AstraZeneca хакерами из КНДР

Предполагаемые северокорейские хакеры в последние недели пытались взломать системы производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает агентство Рейтер... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:16

2020-11-27T15:16

2020-11-27T15:29

сша

коронавирус covid-19

astrazeneca

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_0:300:5761:3541_1400x0_80_0_0_7e1046b87dd1fe394498e30211b5a2a0.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемые северокорейские хакеры в последние недели пытались взломать системы производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.По информации одного из источников, попытки взлома были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал компании, работающий над исследованием COVID-19, но, предположительно, оказались безуспешны.Как сообщают источники, хакеры через портал LinkedIn и мессенджер WhatsApp писали сотрудникам AstraZeneca с якобы предложениями о работе. Затем они отправляли документы с описанием должностных обязанностей, в которых был "вредоносный код, предназначенный для получения доступа к компьютеру".По информации агентства, на то, что атака проводилась именно северокорейскими хакерами, указывают инструменты и методы, "которые официальные лица США и исследователи в области кибербезопасности приписывают Северной Корее".По словам одного из источников, некоторые учетные записи, использованные в атаках на AstraZeneca, были с российскими адресами электронной почты, "что, возможно, было попыткой ввести следователей в заблуждение".

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586512244.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, коронавирус covid-19, astrazeneca , в мире