https://ria.ru/20201127/internet-bank-1586677742.html
Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ведения ВЭД по версии Markswebb
Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ведения ВЭД по версии Markswebb
Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:50
2020-11-27T18:50
2020-11-27T18:50
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному аналитическим агентством Markswebb.Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, интернет-банк поднялся на три позиции по сравнению с результатом прошлого года. Он также занял третье место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и вошел в пятерку лучших для торгово-сервисных предприятий.Среди преимуществ Альфа-Банка для ведения ВЭД аналитики выделили проработанные сценарии по работе с валютой, в частности, конверсионные операции по биржевому курсу в реальном времени, а также учет документов валютного контроля и движений средств в валюте. В Markswebb также отметили широкие возможности интернет-банка по формированию инвойсов, календарь валютного контроля и эффективный сервис SWIFT-GPI для отслеживания статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами."Интернет-банк очень важен клиентам малого и среднего бизнеса, для них это один из основных инструментов. Мы постоянно инвестируем в его развитие, и наш рост в рейтинге Markswebb подтверждает, что наши сервисы для бизнеса развиваются с опережением рынка", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.При составлении рейтинга аналитики Markswebb изучили 141 сценарий использования интернет-банков, провели юзабилити-тесты и серию глубинных интервью с клиентами. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков и выяснили, где лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов. Рейтинги учитывают более 600 критериев.
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Интернет-банк Альфа-Банка
признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному аналитическим агентством Markswebb.
Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, интернет-банк поднялся на три позиции по сравнению с результатом прошлого года. Он также занял третье место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и вошел в пятерку лучших для торгово-сервисных предприятий.
Среди преимуществ Альфа-Банка для ведения ВЭД аналитики выделили проработанные сценарии по работе с валютой, в частности, конверсионные операции по биржевому курсу в реальном времени, а также учет документов валютного контроля и движений средств в валюте. В Markswebb также отметили широкие возможности интернет-банка по формированию инвойсов, календарь валютного контроля и эффективный сервис SWIFT-GPI для отслеживания статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами.
"Интернет-банк очень важен клиентам малого и среднего бизнеса, для них это один из основных инструментов. Мы постоянно инвестируем в его развитие, и наш рост в рейтинге Markswebb подтверждает, что наши сервисы для бизнеса развиваются с опережением рынка", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.
При составлении рейтинга аналитики Markswebb изучили 141 сценарий использования интернет-банков, провели юзабилити-тесты и серию глубинных интервью с клиентами. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков и выяснили, где лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов. Рейтинги учитывают более 600 критериев.