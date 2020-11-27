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Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ведения ВЭД по версии Markswebb
Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ведения ВЭД по версии Markswebb
Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:50
2020-11-27T18:50
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному аналитическим агентством Markswebb.Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, интернет-банк поднялся на три позиции по сравнению с результатом прошлого года. Он также занял третье место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и вошел в пятерку лучших для торгово-сервисных предприятий.Среди преимуществ Альфа-Банка для ведения ВЭД аналитики выделили проработанные сценарии по работе с валютой, в частности, конверсионные операции по биржевому курсу в реальном времени, а также учет документов валютного контроля и движений средств в валюте. В Markswebb также отметили широкие возможности интернет-банка по формированию инвойсов, календарь валютного контроля и эффективный сервис SWIFT-GPI для отслеживания статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами."Интернет-банк очень важен клиентам малого и среднего бизнеса, для них это один из основных инструментов. Мы постоянно инвестируем в его развитие, и наш рост в рейтинге Markswebb подтверждает, что наши сервисы для бизнеса развиваются с опережением рынка", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.При составлении рейтинга аналитики Markswebb изучили 141 сценарий использования интернет-банков, провели юзабилити-тесты и серию глубинных интервью с клиентами. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков и выяснили, где лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов. Рейтинги учитывают более 600 критериев.
https://ria.ru/20201109/alfa-bank-1583804559.html
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ведения ВЭД по версии Markswebb

18:50 27.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Открытое акционерное общество Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для ведения внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу Business Internet Banking Rank 2020, составленному аналитическим агентством Markswebb.
Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, интернет-банк поднялся на три позиции по сравнению с результатом прошлого года. Он также занял третье место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и вошел в пятерку лучших для торгово-сервисных предприятий.
Среди преимуществ Альфа-Банка для ведения ВЭД аналитики выделили проработанные сценарии по работе с валютой, в частности, конверсионные операции по биржевому курсу в реальном времени, а также учет документов валютного контроля и движений средств в валюте. В Markswebb также отметили широкие возможности интернет-банка по формированию инвойсов, календарь валютного контроля и эффективный сервис SWIFT-GPI для отслеживания статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами.
"Интернет-банк очень важен клиентам малого и среднего бизнеса, для них это один из основных инструментов. Мы постоянно инвестируем в его развитие, и наш рост в рейтинге Markswebb подтверждает, что наши сервисы для бизнеса развиваются с опережением рынка", — приводится в сообщении комментарий директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.
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При составлении рейтинга аналитики Markswebb изучили 141 сценарий использования интернет-банков, провели юзабилити-тесты и серию глубинных интервью с клиентами. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков и выяснили, где лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов. Рейтинги учитывают более 600 критериев.
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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