https://ria.ru/20201127/gruziya-1586594361.html

Вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси

Вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси

Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся, сообщает телекомпания "Имеди". РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:39

2020-11-27T12:39

2020-11-27T12:39

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся, сообщает телекомпания "Имеди"."Очевидец, находящийся внутри филиала, рассказал, что вооруженный мужчина в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Кассир-оператор отдал ему деньги, после чего мужчина сумел скрыться", - сообщает ТВ.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Правоохранители приступают к следственным мероприятиям. Неизвестно, какую сумму кассир выдал преступнику.

https://ria.ru/20201121/zakhvatchik-1585716296.html

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