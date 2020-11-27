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В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое доставлены в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:22
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марксовский район
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 18.30 (17.30 мск) на 306-м километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе Саратовской области."По предварительным данным, грузовой автомобиль "Тонар" в пути следования столкнулся с микроавтобусом Mercedes маршрута 646 "Хвалынск - Балаково - Саратов" под управлением водителя 1979 года рождения. Предварительно, в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП пассажирка (микроавтобуса), данные которой устанавливаются, от полученных травм скончалась на месте", - сказала представитель ведомства.Она отметила, что еще три пассажира микроавтобуса, среди которых одна женщина и двое мужчин, с травмами доставлены в лечебное учреждение.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
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марксовский район, саратовская область, балаково, происшествия

В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

19:22 27.11.2020 (обновлено: 20:01 27.11.2020)
 
© Фото : ГИБДД Саратовской областиДТП на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Саратовской области
ДТП на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : ГИБДД Саратовской области
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 18.30 (17.30 мск) на 306-м километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, грузовой автомобиль "Тонар" в пути следования столкнулся с микроавтобусом Mercedes маршрута 646 "Хвалынск - Балаково - Саратов" под управлением водителя 1979 года рождения. Предварительно, в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП пассажирка (микроавтобуса), данные которой устанавливаются, от полученных травм скончалась на месте", - сказала представитель ведомства.
Она отметила, что еще три пассажира микроавтобуса, среди которых одна женщина и двое мужчин, с травмами доставлены в лечебное учреждение.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
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Марксовский районСаратовская областьБалаковоПроисшествия
 
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