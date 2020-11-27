https://ria.ru/20201127/dtp-1586684668.html

В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое доставлены в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:22

2020-11-27T19:22

2020-11-27T20:01

марксовский район

саратовская область

балаково

происшествия

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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 18.30 (17.30 мск) на 306-м километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе Саратовской области."По предварительным данным, грузовой автомобиль "Тонар" в пути следования столкнулся с микроавтобусом Mercedes маршрута 646 "Хвалынск - Балаково - Саратов" под управлением водителя 1979 года рождения. Предварительно, в автобусе находилось семь пассажиров. В результате ДТП пассажирка (микроавтобуса), данные которой устанавливаются, от полученных травм скончалась на месте", - сказала представитель ведомства.Она отметила, что еще три пассажира микроавтобуса, среди которых одна женщина и двое мужчин, с травмами доставлены в лечебное учреждение.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20201127/dtp-1586579813.html

марксовский район

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марксовский район, саратовская область, балаково, происшествия