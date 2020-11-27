https://ria.ru/20201127/donbass-1586630746.html

В ДНР не видят у Киева желания решать конфликт в Донбассе мирным путем

В ДНР не видят у Киева желания решать конфликт в Донбассе мирным путем

Заявление Киева о бесперспективности военного решения конфликта в Донбассе является сотрясанием воздуха и не находит отражения в реальности, считает депутат... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:23

2020-11-27T15:23

2020-11-27T15:23

александр куренков

руслан хомчак

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Заявление Киева о бесперспективности военного решения конфликта в Донбассе является сотрясанием воздуха и не находит отражения в реальности, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков.Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе."Отрадно, что хоть кто-то в украинском руководстве понимает эти очевидные для нас вещи. О невозможности разрешить конфликт военным путем мы говорим с 2014 года. Единственный и безальтернативный путь – выполнение минских договоренностей. Однако, судя по всему, эти заявления главнокомандующего ВСУ - просто сотрясание воздуха, которые не находят отражения в реальности", - сказал журналистам Куренков.По его словам, вопреки заявлениям украинские силовики ведут инженерные работы на позициях, подтягивают к линии соприкосновения военную технику, продолжают обстрелы, а представители Киева в контактной группе по Донбассу всеми способами тормозят переговорный процесс."Регистрируются законопроекты с явно фашистским уклоном, на государственном уровне проводится политика дискриминации по языковому и национальному признаку, на всех информационных площадках звучит исключительно агрессивная риторика, которая только обостряет конфликт. Так что пока говорить о том, что у власть предержащих с той стороны линии разграничения открываются глаза, пока рано. На деле мы видим у Киева абсолютное нежелание решать конфликт миром", - добавил Куренков.

https://ria.ru/20201127/donbass-1586583037.html

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

донецкая народная республика

киев

украина

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александр куренков, руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире