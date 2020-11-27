https://ria.ru/20201127/coviddaily-1586602015.html

В России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

В России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

В 85 российских регионах за сутки зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:15

2020-11-27T13:15

2020-11-27T13:18

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

ненецкий автономный округ

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В 85 российских регионах за сутки зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Суточный показатель впервые за время пандемии превысил отметку в 27 тысяч. Темп прироста ускорился до 1,3 процента.Также зарегистрирован максимальный показатель выписанных за сутки пациентов: таковых 26 682 человека. Больше всего заразившихся в Москве. Там установлен рекорд — 7918 положительных тестов на коронавирус (накануне было 6075). В тройке также Санкт-Петербург (3687) и Подмосковье (1058). Минимальный прирост на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).Накануне сообщалось о 25 487 новых случаях COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили более 2,2 миллиона заразившихся, из них 38,5 тысячи умерли, более 1,71 миллиона вылечились.Инфекционист Евгений Тимаков объяснил высокие цифры по новым случаям коронавируса тем, что к концу недели приходят результаты тестов, сделанные в ее начале.По его словам, если внимательно посмотреть на график заболеваемости в России, можно отметить логичную закономерность – на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты."Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идёт – по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — считает собеседник агентства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/antitela-1586577602.html

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586593659.html

ненецкий автономный округ

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, ненецкий автономный округ, чукотка, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, здоровье - общество, общество