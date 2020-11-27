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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/coviddaily-1586602015.html
В России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных COVID-19 за сутки
В России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных COVID-19 за сутки
В 85 российских регионах за сутки зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:15
2020-11-27T13:18
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
ненецкий автономный округ
чукотка
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санкт-петербург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В 85 российских регионах за сутки зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Суточный показатель впервые за время пандемии превысил отметку в 27 тысяч. Темп прироста ускорился до 1,3 процента.Также зарегистрирован максимальный показатель выписанных за сутки пациентов: таковых 26 682 человека. Больше всего заразившихся в Москве. Там установлен рекорд — 7918 положительных тестов на коронавирус (накануне было 6075). В тройке также Санкт-Петербург (3687) и Подмосковье (1058). Минимальный прирост на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).Накануне сообщалось о 25 487 новых случаях COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили более 2,2 миллиона заразившихся, из них 38,5 тысячи умерли, более 1,71 миллиона вылечились.Инфекционист Евгений Тимаков объяснил высокие цифры по новым случаям коронавируса тем, что к концу недели приходят результаты тестов, сделанные в ее начале.По его словам, если внимательно посмотреть на график заболеваемости в России, можно отметить логичную закономерность – на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты."Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идёт – по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — считает собеседник агентства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/antitela-1586577602.html
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586593659.html
ненецкий автономный округ
чукотка
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евгений тимаков, ненецкий автономный округ, чукотка, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, здоровье - общество, общество

В России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

13:15 27.11.2020 (обновлено: 13:18 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В 85 российских регионах за сутки зафиксировали 27 543 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Суточный показатель впервые за время пандемии превысил отметку в 27 тысяч. Темп прироста ускорился до 1,3 процента.
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Также зарегистрирован максимальный показатель выписанных за сутки пациентов: таковых 26 682 человека.
Больше всего заразившихся в Москве. Там установлен рекорд — 7918 положительных тестов на коронавирус (накануне было 6075). В тройке также Санкт-Петербург (3687) и Подмосковье (1058). Минимальный прирост на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четыре).
Накануне сообщалось о 25 487 новых случаях COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили более 2,2 миллиона заразившихся, из них 38,5 тысячи умерли, более 1,71 миллиона вылечились.
Инфекционист Евгений Тимаков объяснил высокие цифры по новым случаям коронавируса тем, что к концу недели приходят результаты тестов, сделанные в ее начале.
"Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой – меньше. Сегодня у нас пятница, приходят мазки, которые взяты в начале недели", — сказал ученый РИА Новости.
По его словам, если внимательно посмотреть на график заболеваемости в России, можно отметить логичную закономерность – на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты.
"Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идёт – по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — считает собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковНенецкий автономный округЧукоткаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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