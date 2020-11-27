https://ria.ru/20201127/chinovnitsa-1586543916.html

Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы

Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы

Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T04:47

2020-11-27T04:47

2020-11-27T06:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, ее привлекут к ответственности, сообщает правительство Приморья.Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения.По словам главы региона, руководитель АТУ острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период ЧС.По данным властей, сегодня на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586541792.html

https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html

русский (остров)

владивосток

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, происшествия