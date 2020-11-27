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Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы
Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы
Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T04:47
2020-11-27T06:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, ее привлекут к ответственности, сообщает правительство Приморья.Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения.По словам главы региона, руководитель АТУ острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период ЧС.По данным властей, сегодня на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586541792.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, происшествия

Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы

04:47 27.11.2020 (обновлено: 06:16 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, поскольку она не помогала местным жителям после циклона, ее привлекут к ответственности, сообщает правительство Приморья.
Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения.
"За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский. В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока. Такое решение принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу, 27 ноября", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, руководитель АТУ острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период ЧС.
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"Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности", – обратился Кожемяко к главе Владивостока Олегу Гуменюку.
По данным властей, сегодня на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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