Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой

"Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все",— сказала Караулова в интервью на ютьюб-канале People Talk.