https://ria.ru/20201127/buzova-1586559025.html
Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой
Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой
Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:03
2020-11-27T10:03
2020-11-27T13:16
шоубиз
юлианна караулова
знаменитости
ольга бузова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой.Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, на которой Караулова была ведущей.Бузова получила одну из наград и вышла на сцену, чтобы произнести благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась затянутой. В результате артистке пришлось остановить выступавшую, чтобы не выбиться из графика мероприятия.По словам певицы, после этого на нее "набросилась армия фанатов" Бузовой, которые начали писать в соцсетях гневные комментарии. Представители бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" пообещали урегулировать конфликт, однако никаких действий предпринято не было, заметила Караулова.
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юлианна караулова, знаменитости, ольга бузова
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова
впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой
.
Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, на которой Караулова была ведущей.
Бузова получила одну из наград и вышла на сцену, чтобы произнести благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась затянутой. В результате артистке пришлось остановить выступавшую, чтобы не выбиться из графика мероприятия.
"Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все",— сказала Караулова в интервью на ютьюб-канале People Talk.
По словам певицы, после этого на нее "набросилась армия фанатов" Бузовой, которые начали писать в соцсетях гневные комментарии. Представители бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" пообещали урегулировать конфликт, однако никаких действий предпринято не было, заметила Караулова.