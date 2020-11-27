Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201127/buzova-1586559025.html
Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой
Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой
Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:03
2020-11-27T13:16
шоубиз
юлианна караулова
знаменитости
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151791/24/1517912438_0:467:3456:2411_1400x0_80_0_0_57a36464775a96fdae51b7b615e79c6b.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой.Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, на которой Караулова была ведущей.Бузова получила одну из наград и вышла на сцену, чтобы произнести благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась затянутой. В результате артистке пришлось остановить выступавшую, чтобы не выбиться из графика мероприятия.По словам певицы, после этого на нее "набросилась армия фанатов" Бузовой, которые начали писать в соцсетях гневные комментарии. Представители бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" пообещали урегулировать конфликт, однако никаких действий предпринято не было, заметила Караулова.
https://ria.ru/20201115/buzova-1584710672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151791/24/1517912438_0:143:3456:2735_1400x0_80_0_0_4386fc702a7cb55a4b9905a819fc2ee4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлианна караулова, знаменитости, ольга бузова

Певица Юлианна Караулова впервые высказалась о конфликте с Бузовой

10:03 27.11.2020 (обновлено: 13:16 27.11.2020)
 
© Фото : PR НТВПевица Юлианна Караулова
Певица Юлианна Караулова - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Финалистка "Фабрики звезд — 5", певица Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой.
Инцидент произошел на церемонии вручения премии RU.TV, на которой Караулова была ведущей.
Бузова получила одну из наград и вышла на сцену, чтобы произнести благодарственную речь, которая, по словам Карауловой, оказалась затянутой. В результате артистке пришлось остановить выступавшую, чтобы не выбиться из графика мероприятия.

"Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все",— сказала Караулова в интервью на ютьюб-канале People Talk.

По словам певицы, после этого на нее "набросилась армия фанатов" Бузовой, которые начали писать в соцсетях гневные комментарии. Представители бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" пообещали урегулировать конфликт, однако никаких действий предпринято не было, заметила Караулова.
Бузова расплакалась из-за реакции жюри в Ледниковом периоде - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 15:01Шоубиз
Бузова расплакалась из-за реакции жюри в "Ледниковом периоде"
 
ШоубизЮлианна КарауловаЗнаменитостиОльга Бузова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния