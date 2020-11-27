Российские банки подготовились к "черной пятнице"
07:06 27.11.2020 (обновлено: 07:16 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские банки запустили спецпредложения к "черной пятнице", которая пройдет с 27 по 29 ноября, в этот раз из-за коронавируса они выглядят скромнее, чем в предыдущие годы: в основном это акции с партнерами, повышенный кешбэк и скидки на товары, рассказали РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
"В 2020 году банки сместили фокус спецпредложений на продукты для малого бизнеса и рефинансирование ипотеки. Кроме того, по понятным причинам практически нет акций, касающихся трат на путешествия. Акционные предложения по классическим продуктам стали менее привлекательными, чем в прошлые годы из-за снижения банковской маржи и дохода от эквайринга", - рассказал агентству управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Самым популярным предложением среди банков оказался повышенный кешбэк: сразу несколько кредитных организации подготовили специальные условии для его получения. В "Хоум кредит" на "черную пятницу" предложат его при покупке товаров и услуг у партнеров банка. В кредитной организации ожидают, что "предложения будут по достоинству оценены клиентами банка, так как всегда приятно совершать покупки с большими скидками и получать повышенный кешбэк".
"Тинькофф" в рамках акции предлагает повышенный 10% кешбэк на многие категории товаров, от холодильников до бьюти-гаджетов. Владельцы карт банка "Русский стандарт" смогут получить повышенный кешбэк в магазинах-партнерах компании, в числе которых LG, Samsung, "Спортмастер" и "Иль де Боте".
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Часть банков также решила предложить своим клиентам финансовые продукты на более выгодных условиях. Например, "Альфа-банк" подготовил к "черной пятнице" специальную кредитную карту с льготным периодом и годом бесплатного обслуживания для физлиц. Бизнесу в кредитной организации предлагают скидки на обслуживание счетов, бесплатные переводы и выгодную конвертацию. А в Ситибанк россияне смогут взять кредит на улучшенных условиях или открыть валютный вклад с повышенным процентом.
Банк "Зенит" к "черной пятнице" понизит ставку по автокредиту: она будет начинаться от 7% в год при условии покупки новой машины у официального дилера, оформления личного страхования и КАСКО. "Дом.РФ" подготовил выгодные предложения по ипотеке, потребительскому кредитованию для держателей дебетовых и премиальных карт, а также для представителей малого бизнеса. Клиентам Совкомбанка с картой "Халва" будет доступна беспроцентная рассрочка на 12 месяцев во всех магазинах-партнерах карты, а клиентам "Хоум кредит" - 10 месяцев рассрочки на покупки у партнёров кредитной организации.
ВТБ в "черную пятницу" предложит своим клиентам скидки на товары в каталоге программы лояльности банка, можно будет приобрести товары для дома, косметику и парфюмерию, электронику и бытовую технику, а также зоотовары по более выгодной цене. "Оплачивая покупки картами ВТБ, клиенты смогут приобрести по привлекательным ценам бытовую технику и обувь, новый iPhone 12, а также получить скидки на заказ еды в ресторанах, на обучающих и развлекательных порталах", - заключил руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Роман Синенко.