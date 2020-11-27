Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд - рекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7900 человек за сутки. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы сейчас госпитализируем около 1,5 до 1,7 тысячи человек в сутки, это больные средние и тяжелые больные, которые поступают на лечение в московские стационары, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции", - рассказала Ракова.
По ее словам, есть и ряд позитивных тенденций. Так, среди находящихся на изоляции людей старше 65 лет и учащихся дистанционно детей заболеваемость не растет так, как в других группах, их доля в общем объеме заболевших сокращается.
"И по сравнению с началом осени она практически сократилась в два раза, что говорит о том, что принимаемые нами меры - они действительно дают свой эффект", - добавила заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.