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Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве
Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:54
2020-11-27T11:54
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, есть и ряд позитивных тенденций. Так, среди находящихся на изоляции людей старше 65 лет и учащихся дистанционно детей заболеваемость не растет так, как в других группах, их доля в общем объеме заболевших сокращается."И по сравнению с началом осени она практически сократилась в два раза, что говорит о том, что принимаемые нами меры - они действительно дают свой эффект", - добавила заммэра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве

11:54 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд - рекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7900 человек за сутки. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы сейчас госпитализируем около 1,5 до 1,7 тысячи человек в сутки, это больные средние и тяжелые больные, которые поступают на лечение в московские стационары, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции", - рассказала Ракова.

По ее словам, есть и ряд позитивных тенденций. Так, среди находящихся на изоляции людей старше 65 лет и учащихся дистанционно детей заболеваемость не растет так, как в других группах, их доля в общем объеме заболевших сокращается.
"И по сравнению с началом осени она практически сократилась в два раза, что говорит о том, что принимаемые нами меры - они действительно дают свой эффект", - добавила заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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