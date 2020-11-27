https://ria.ru/20201127/antirekord-1586582202.html

Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве

Власти прокомментировали антирекорд по коронавирусу в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:54

2020-11-27T11:54

2020-11-27T11:54

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, в пятницу зафиксирован новый антирекорд, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, есть и ряд позитивных тенденций. Так, среди находящихся на изоляции людей старше 65 лет и учащихся дистанционно детей заболеваемость не растет так, как в других группах, их доля в общем объеме заболевших сокращается."И по сравнению с началом осени она практически сократилась в два раза, что говорит о том, что принимаемые нами меры - они действительно дают свой эффект", - добавила заммэра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва