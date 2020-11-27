https://ria.ru/20201127/aktrisa-1586537027.html

Умерла звезда итальянских фильмов ужасов Дария Николоди

Умерла звезда итальянских фильмов ужасов Дария Николоди

Итальянская звезда фильмов ужасов Дария Николоди скончалась в возрасте 70 лет, сообщила ее дочь, актриса и режиссер Азия Ардженто. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T00:10

2020-11-27T00:10

2020-11-27T09:02

культура

италия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Итальянская звезда фильмов ужасов Дария Николоди скончалась в возрасте 70 лет, сообщила ее дочь, актриса и режиссер Азия Ардженто.Азия Ардженто – дочь Дарии Николоди и режиссера Дарио Ардженто, получившего всемирную известность своими работами в жанре джалло - фильмы ужасов, сочетающие элементы криминального триллера и эротики."Покойся в мире, любимая мама. Теперь ты можешь свободно лететь со своей великой душой и больше никогда не страдать", - написала она в Instagram.Николоди появлялась в таких классических образцах джалло, как "Кроваво-красное", "Инферно", "Дрожь", и "Мать слез". Исполнение ролей жертв, встречающихся с убийцами или маньяками, принесло ей прозвище "королева крика".

https://ria.ru/20201125/smert-1586187901.html

италия

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италия