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Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями
Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями
Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель СК России... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:48
2020-11-26T19:26
валерий максименко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан", — заявила она.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" — между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. При этом строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами."В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы", — добавила Петренко.По ее словам, по вине Максименко строительной организации был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей "в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов".Максименко занимал пост замглавы ФСИН с 2016 года. В марте 2020-го его освободили от должности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/zhuk-1586307500.html
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валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями

18:48 26.11.2020 (обновлено: 19:26 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель директора ФСИН России Валерий Максименко
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан", — заявила она.
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По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" — между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. При этом строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами.
"В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы", — добавила Петренко.
По ее словам, по вине Максименко строительной организации был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей "в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов".
Максименко занимал пост замглавы ФСИН с 2016 года. В марте 2020-го его освободили от должности.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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