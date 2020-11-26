https://ria.ru/20201126/zaderzhanie-1586502481.html

Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего замглавы ФСИН Максименко обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель СК России... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:48

2020-11-26T18:48

2020-11-26T19:26

валерий максименко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан", — заявила она.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" — между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. При этом строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами."В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы", — добавила Петренко.По ее словам, по вине Максименко строительной организации был причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей "в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов".Максименко занимал пост замглавы ФСИН с 2016 года. В марте 2020-го его освободили от должности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/zhuk-1586307500.html

https://ria.ru/20201013/vzyatka-1579629102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия