https://ria.ru/20201126/yakutiya-1586404190.html

В Якутии появился первый резидент арктической зоны

В Якутии появился первый резидент арктической зоны

Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента арктической зоны – это проект добычи олова, сообщает администрация главы и правительства... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:27

2020-11-26T11:27

2020-11-26T11:38

республика саха (якутия)

арктика

владимир путин

экономика

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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента арктической зоны – это проект добычи олова, сообщает администрация главы и правительства республики."Решением комиссии при Минвостокразвития России 25 ноября одобрена заявка для заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории арктической зоны с АО "Янолово". Инвестиционный проект АО "Янолово" предполагает добычу олова на россыпном месторождении "Ручей Тирехтях" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) с мощностью до 600 тонн олова в год", - рассказали в пресс-службе.Как отметили власти региона, инвестор планирует привлечь для реализации проекта не менее 780 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год."Присвоение АО "Янолово" статуса резидента арктической зоны позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта по добыче олова. Сопровождение проекта осуществляет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутии)… На сегодняшний день на портале Arctic Russia уже зарегистрировано 26 потенциальных инвесторов, планирующих реализовать проекты в арктической зоне Республики Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин в июле подписал пакет законов о системе преференций в Арктике - российская арктическая зона стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20201118/pomore-1585144720.html

https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html

республика саха (якутия)

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), арктика, владимир путин, экономика