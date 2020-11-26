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В Якутии появился первый резидент арктической зоны
В Якутии появился первый резидент арктической зоны
Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента арктической зоны – это проект добычи олова, сообщает администрация главы и правительства... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:27
2020-11-26T11:38
республика саха (якутия)
арктика
владимир путин
экономика
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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента арктической зоны – это проект добычи олова, сообщает администрация главы и правительства республики."Решением комиссии при Минвостокразвития России 25 ноября одобрена заявка для заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории арктической зоны с АО "Янолово". Инвестиционный проект АО "Янолово" предполагает добычу олова на россыпном месторождении "Ручей Тирехтях" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) с мощностью до 600 тонн олова в год", - рассказали в пресс-службе.Как отметили власти региона, инвестор планирует привлечь для реализации проекта не менее 780 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год."Присвоение АО "Янолово" статуса резидента арктической зоны позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта по добыче олова. Сопровождение проекта осуществляет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутии)… На сегодняшний день на портале Arctic Russia уже зарегистрировано 26 потенциальных инвесторов, планирующих реализовать проекты в арктической зоне Республики Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин в июле подписал пакет законов о системе преференций в Арктике - российская арктическая зона стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных метров.
https://ria.ru/20201118/pomore-1585144720.html
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республика саха (якутия), арктика, владимир путин, экономика

В Якутии появился первый резидент арктической зоны

11:27 26.11.2020 (обновлено: 11:38 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента арктической зоны – это проект добычи олова, сообщает администрация главы и правительства республики.
"Решением комиссии при Минвостокразвития России 25 ноября одобрена заявка для заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории арктической зоны с АО "Янолово". Инвестиционный проект АО "Янолово" предполагает добычу олова на россыпном месторождении "Ручей Тирехтях" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) с мощностью до 600 тонн олова в год", - рассказали в пресс-службе.
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Как отметили власти региона, инвестор планирует привлечь для реализации проекта не менее 780 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
"Присвоение АО "Янолово" статуса резидента арктической зоны позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта по добыче олова. Сопровождение проекта осуществляет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутии)… На сегодняшний день на портале Arctic Russia уже зарегистрировано 26 потенциальных инвесторов, планирующих реализовать проекты в арктической зоне Республики Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в июле подписал пакет законов о системе преференций в Арктике - российская арктическая зона стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных метров.
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Республика Саха (Якутия)АрктикаВладимир ПутинЭкономика
 
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