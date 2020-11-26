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Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение
Теплоснабжение восстановлено для всех домов Владивостока, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:08
2020-11-26T19:08
2020-11-26T19:13
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владивосток
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Теплоснабжение восстановлено для всех домов Владивостока, сообщили журналистам в Минэнерго РФ."Тепло подано во все дома Владивостока", - заявили в министерстве.Ранее в четверг министерство сообщало, что все котельные во Владивостоке обеспечены энергоснабжением, но из-за прорывов теплосетей всё ещё продолжалось восстановление теплоснабжения части потребителей. По данным на 14.00 по московскому времени речь шла о 30 домах.В Приморье, где ранее прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Из-за наледи были оборваны линии электропередачи, падали опоры для ЛЭП. В субботу осадки везде прекратились.В крае под контролем Минэнерго также продолжается восстановление энергоснабжения 4,4 тысячи человек в пяти населённых пунктах, в том числе во Владивостоке.
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владивосток
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владивосток, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Теплоснабжение восстановлено для всех домов Владивостока
, сообщили журналистам в Минэнерго
РФ.
"Тепло подано во все дома Владивостока", - заявили в министерстве.
Ранее в четверг министерство сообщало, что все котельные во Владивостоке обеспечены энергоснабжением, но из-за прорывов теплосетей всё ещё продолжалось восстановление теплоснабжения части потребителей. По данным на 14.00 по московскому времени речь шла о 30 домах.
В Приморье, где ранее прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Из-за наледи были оборваны линии электропередачи, падали опоры для ЛЭП. В субботу осадки везде прекратились.
В крае под контролем Минэнерго также продолжается восстановление энергоснабжения 4,4 тысячи человек в пяти населённых пунктах, в том числе во Владивостоке.