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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586465349.html
Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье
Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье
Первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19, открылись в Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19, открылись в Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, сообщил телеканал "360".Всего в Московской области развернут 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Пока готово 18. Первыми уже привили медицинский персонал. Теперь прививки будут делать представителям сферы образования, сотрудникам МФЦ и полиции.Первая партия вакцины поступила полтора месяца назад. Уже привиты 100 человек, они получили вторую дозу двухкомпонентной вакцины "Спутник V"."По нашим наблюдениям и данным, почти не имеет побочных эффектов. Из всех привитых только у пяти повысилась температура до +37,5, было небольшое недомогание, которое прошло буквально на вторые сутки", – рассказал Осипов.По его словам, жители Подмосковья сами интересуются, как и когда можно получить вакцину.Медики организуют вакцинацию и на предприятиях, и среди населения. Тем не менее пока первыми на очереди – работники медицинской и социальной сфер.Вакцину нужно хранить и перевозить при температуре ниже -18 градусов. Поэтому она лежит в специальных морозильниках, закупленных областным министерством здравоохранения."С этими морозильниками мы будем выезжать для вакцинации населения, в том числе в отдаленные населенные пункты", – отметил Осипов.Препарат вынимают из холодильника прямо перед прививкой, размораживают и вводят пациенту. Одно из главных условий хранения – непрерывное электроснабжение. Это важно, иначе вакцина разморозится. В связи с этим больница закупила резервный дизель-генератор.Условия хранения вакцины также прописаны на ампулах. На этикетке указаны дозировка препарата, дата его изготовления и срок годности. Дозы, изготовленные в сентябре, годны до марта 2021 года.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье

16:01 26.11.2020 (обновлено: 16:07 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19, открылись в Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, сообщил телеканал "360".
Всего в Московской области развернут 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Пока готово 18. Первыми уже привили медицинский персонал. Теперь прививки будут делать представителям сферы образования, сотрудникам МФЦ и полиции.
Первая партия вакцины поступила полтора месяца назад. Уже привиты 100 человек, они получили вторую дозу двухкомпонентной вакцины "Спутник V".
"По нашим наблюдениям и данным, почти не имеет побочных эффектов. Из всех привитых только у пяти повысилась температура до +37,5, было небольшое недомогание, которое прошло буквально на вторые сутки", – рассказал Осипов.
По его словам, жители Подмосковья сами интересуются, как и когда можно получить вакцину.
Медики организуют вакцинацию и на предприятиях, и среди населения. Тем не менее пока первыми на очереди – работники медицинской и социальной сфер.
Вакцину нужно хранить и перевозить при температуре ниже -18 градусов. Поэтому она лежит в специальных морозильниках, закупленных областным министерством здравоохранения.
"С этими морозильниками мы будем выезжать для вакцинации населения, в том числе в отдаленные населенные пункты", – отметил Осипов.
Препарат вынимают из холодильника прямо перед прививкой, размораживают и вводят пациенту. Одно из главных условий хранения – непрерывное электроснабжение. Это важно, иначе вакцина разморозится. В связи с этим больница закупила резервный дизель-генератор.
Условия хранения вакцины также прописаны на ампулах. На этикетке указаны дозировка препарата, дата его изготовления и срок годности. Дозы, изготовленные в сентябре, годны до марта 2021 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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