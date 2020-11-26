https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586465349.html

Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье

Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Подмосковье

Первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19, открылись в Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:01

2020-11-26T16:01

2020-11-26T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586467279_0:165:1500:1009_1400x0_80_0_0_adc643db2f1055deaf3fe40ffb318840.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первые пункты вакцинации, где делают прививку от COVID-19, открылись в Московской области. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, сообщил телеканал "360".Всего в Московской области развернут 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Пока готово 18. Первыми уже привили медицинский персонал. Теперь прививки будут делать представителям сферы образования, сотрудникам МФЦ и полиции.Первая партия вакцины поступила полтора месяца назад. Уже привиты 100 человек, они получили вторую дозу двухкомпонентной вакцины "Спутник V"."По нашим наблюдениям и данным, почти не имеет побочных эффектов. Из всех привитых только у пяти повысилась температура до +37,5, было небольшое недомогание, которое прошло буквально на вторые сутки", – рассказал Осипов.По его словам, жители Подмосковья сами интересуются, как и когда можно получить вакцину.Медики организуют вакцинацию и на предприятиях, и среди населения. Тем не менее пока первыми на очереди – работники медицинской и социальной сфер.Вакцину нужно хранить и перевозить при температуре ниже -18 градусов. Поэтому она лежит в специальных морозильниках, закупленных областным министерством здравоохранения."С этими морозильниками мы будем выезжать для вакцинации населения, в том числе в отдаленные населенные пункты", – отметил Осипов.Препарат вынимают из холодильника прямо перед прививкой, размораживают и вводят пациенту. Одно из главных условий хранения – непрерывное электроснабжение. Это важно, иначе вакцина разморозится. В связи с этим больница закупила резервный дизель-генератор.Условия хранения вакцины также прописаны на ампулах. На этикетке указаны дозировка препарата, дата его изготовления и срок годности. Дозы, изготовленные в сентябре, годны до марта 2021 года.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)