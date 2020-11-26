https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html

В Москве вакцину от COVID-19 ждут "как из печи пирога", заявил Собянин

В Москве вакцину от COVID-19 ждут "как из печи пирога", заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ждут вакцины от коронавируса как из печи пирога, чтобы открыть массовую запись. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:55

2020-11-26T18:55

2020-11-26T18:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_0:63:3059:1784_1400x0_80_0_0_ec941f1f5abee5d4cff49b1c819527c2.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ждут вакцины от коронавируса как из печи пирога, чтобы открыть массовую запись.Собянин также сообщил, что столица готова к вакцинации от коронавируса, подготовлено около 300 пунктов."Мы, что называется, на низком старте, ждем как из печи пирога более менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество