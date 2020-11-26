https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586502054.html

Собянин рассказал о самочувствии привитых от коронавируса москвичей

Собянин рассказал о самочувствии привитых от коронавируса москвичей

Все москвичи, привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" в рамках исследований, чувствуют себя хорошо, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:47

2020-11-26T18:47

2020-11-26T18:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Все москвичи, привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" в рамках исследований, чувствуют себя хорошо, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Исследование по поручению института имени Гамалеи, привили уже больше 20 тысяч человек. Они все прошли эти испытания, чувствуют себя хорошо. Такой тоже дополнительный большой плюс для того, чтобы запускать эту вакцину уже в промышленный оборот", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html

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