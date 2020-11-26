https://ria.ru/20201126/usole-sibirskoe-1586521338.html

Путин потребовал очистить территорию Усолья-Сибирского

Путин потребовал очистить территорию Усолья-Сибирского

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя ограничиваться только обеззараживанием загрязненных объектов в Усолье-Сибирском, в планах "Росатома" -... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T21:04

2020-11-26T21:04

2020-11-27T05:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

саров

общество

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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя ограничиваться только обеззараживанием загрязненных объектов в Усолье-Сибирском, в планах "Росатома" - создание на этой территории экологического производственно-промышленного комплекса.В рамках рабочей поездки в Саров в четверг президент по видеосвязи провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области."Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее, объектов в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации "Росатом" - создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе", - заявил Путин.Он уточнил, что в целом это должно придать новый серьезный импульс развитию этого города.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.

https://ria.ru/20201126/usole-sibirskoe-1586520864.html

https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html

иркутская область

усолье-сибирское

саров

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, саров, общество