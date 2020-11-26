https://ria.ru/20201126/uchitelya-1586471620.html

В Воронежской области продлили поддержку учителей, приехавших в село

В Воронежской области продлили поддержку учителей, приехавших в село

Воронежская областная дума продлила меру соцподдержки для учителей, приехавших работать в сельскую местность, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:26

2020-11-26T16:26

2020-11-26T17:12

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума продлила меру соцподдержки для учителей, приехавших работать в сельскую местность, говорится в сообщении заксобрания."Для педагогов, работающих и проживающих в сельской местности, ежемесячная денежная компенсация расходов за наем жилья будет действовать до конца 2024 года", - отмечает областная дума.Соответствующее решение было принято в ходе пятого заседания регионального парламента, которое состоялось 26 ноября.В декабре прошлого года Воронежская областная дума дополнила региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" новыми положениями. В частности, были прописаны механизм и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки учителям, приехавшим на работу в сельскую местность."Срок действия данной нормы истекает 31 декабря 2020 года. Но учитывая социальную значимость такой меры социальной поддержки, депутаты продлили ее действие на четыре года, то есть по 31 декабря 2024 года. Это решение в среднесрочной перспективе должно помочь частичному преодолению дефицита педагогических кадров в сельской местности на территории Воронежской области, привлечь молодых перспективных преподавателей", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Как отметила председатель думского комитета по труду и социальной защите Людмила Ипполитова, региональный парламент сохраняет социальную направленность законотворческой деятельности."Данная льгота предоставляется исключительно за счет областного финансирования. Для ее получения должен быть соблюден ряд условий. Мерой соцподдержки смогут воспользоваться педагоги, которые работают в селе на основном месте работы и при этом не имеют собственного жилья. Компенсация расходов за наем жилого помещения составит до 4,5 тысячи рублей", – сказала Ипполитова.По ее словам, соответствующие расходы заложены в бюджет Воронежской области следующего года, поэтому выплата будет осуществляться в обязательном порядке и в полном объеме.

https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html

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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество