https://ria.ru/20201126/tsru-1586370275.html

CNN: офицер ЦРУ умер в Сомали от ран, полученных в ходе операции

CNN: офицер ЦРУ умер в Сомали от ран, полученных в ходе операции

Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался в Сомали от ранений, полученных в ходе операции в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T03:51

2020-11-26T03:51

2020-11-26T03:51

центральное разведывательное управление

сомали

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался в Сомали от ранений, полученных в ходе операции в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации США, знакомого c ситуацией.Сообщается, что офицер умер на прошлых выходных, его личность не разглашается, однако источник сообщил, что он ранее служил в спецназе ВМС США.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали.США помогают сомалийским властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.По данным американских СМИ, в Сомали в настоящее время находятся до 700 американских военных. В прошлом году сообщалось, что США планируют уменьшить военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары против "Аш-Шабаб". *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/tsru-1585512771.html

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центральное разведывательное управление, сомали, сша, в мире