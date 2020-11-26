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CNN: офицер ЦРУ умер в Сомали от ран, полученных в ходе операции
CNN: офицер ЦРУ умер в Сомали от ран, полученных в ходе операции
Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался в Сомали от ранений, полученных в ходе операции в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:51
2020-11-26T03:51
центральное разведывательное управление
сомали
сша
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался в Сомали от ранений, полученных в ходе операции в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации США, знакомого c ситуацией.Сообщается, что офицер умер на прошлых выходных, его личность не разглашается, однако источник сообщил, что он ранее служил в спецназе ВМС США.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали.США помогают сомалийским властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.По данным американских СМИ, в Сомали в настоящее время находятся до 700 американских военных. В прошлом году сообщалось, что США планируют уменьшить военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары против "Аш-Шабаб". *Террористическая организация, запрещенная в России.
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центральное разведывательное управление, сомали, сша, в мире

CNN: офицер ЦРУ умер в Сомали от ран, полученных в ходе операции

03:51 26.11.2020
 
© Фото : Central Intelligence AgencyВид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ
Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Central Intelligence Agency
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США скончался в Сомали от ранений, полученных в ходе операции в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации США, знакомого c ситуацией.
Сообщается, что офицер умер на прошлых выходных, его личность не разглашается, однако источник сообщил, что он ранее служил в спецназе ВМС США.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали.
США помогают сомалийским властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
По данным американских СМИ, в Сомали в настоящее время находятся до 700 американских военных. В прошлом году сообщалось, что США планируют уменьшить военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары против "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Подготовка ЦРУ к тайной операции по спасению шестерых американских дипломатов из Ирана в 1980 году - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 13:52Сказано в эфире
"Две стороны неприятной медали". Историк спецслужб о суде над агентом ЦРУРоссиянин осужден за попытку продать ЦРУ США секретную документацию Северного флота. Историк спецслужб Николай Долгополов в эфире радио Sputnik рассказал, как обычно иностранные разведки устанавливают контакт с обладателями секретной информации.
 
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