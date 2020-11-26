https://ria.ru/20201126/sweden-1586483535.html

Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом

Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом

Доля шведов, уверенных в правильности национальной стратегии по борьбе с распространением коронавируса, упала ниже 50%. Об этом сообщает Dagens Nyheter. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:19

2020-11-26T17:19

2020-11-26T17:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

швеция

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Доля шведов, уверенных в правильности национальной стратегии по борьбе с распространением коронавируса, упала ниже 50%. Об этом сообщает Dagens Nyheter. Опрос, проведенный Ipsos, показал, что 82% шведов в той или иной степени сомневаются в возможности местной системы здравоохранения справиться со стоящей перед ними задачей по борьбе с эпидемией. Доля уверенных в способности местных властей противодействовать распространению коронавируса упала с 55% в октябре до 42% в ноябре. Кроме того, 44% жителей королевства считают, что правительство не предпринимает достаточно мер для борьбы с эпидемией. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 13 процентных пунктов. "Очевидно, что рост случаев инфицирования вместе с предпринятыми властями мерами привел к сильному росту беспокойства", — сказал аналитик Ipsos Никлас Калленбринг. На днях главный шведский эпидемиолог Андрес Тегнелл заявил, что нельзя с уверенностью сказать, что коллективный иммунитет позволит победить пандемию. "Мы сейчас не видим признаков того, что иммунитет у населения замедляет распространение инфекции", — сказал он на брифинге. При этом глава департамента Шведского национального совета здравоохранения и социального обеспечения Томас Линден уверен, что к третьей волне коронавируса страна будет готова лучше, чем сейчас. Швеция не вводит формальный карантин по COVID-19, это единственная европейская страна, которая не заставляет людей носить маски за пределами больниц. Однако некоторые ограничения все же действуют: Агентство общественного здравоохранения рекомендует соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук и работать из дома, избегать закрытых пространств, отказаться от посещений магазинов, торговых центров, тренажерных залов и других подобных помещений. Людям, которые проживают не вместе, советуют не встречаться. В ресторанах за одним столом могут сидеть не более восьми человек.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже около 60 миллионов человек, из которых почти 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Сейчас в Швеции число случаев заражения составило около 225 тысяч, более 6,5 тысячи человек скончались. Это в несколько раз больше, чем у соседей — Дании, Норвегии и Финляндии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/shvetsiya-1584427811.html

швеция

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, швеция, в мире