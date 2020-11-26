https://ria.ru/20201126/sobyanin-1586494656.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве на прошедшей неделе

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве на прошедшей неделе

Прошедшая неделя не была драматичной для Москвы в плане коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:08

2020-11-26T18:08

2020-11-26T18:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прошедшая неделя не была драматичной для Москвы в плане коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Прошедшая неделя, я бы не сказал, что она была драматичной для Москвы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".По словам, прирост выявленных случаев коронавируса составил 6%, госпитализаций – 3%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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