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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве на прошедшей неделе
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве на прошедшей неделе
Прошедшая неделя не была драматичной для Москвы в плане коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:08
2020-11-26T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прошедшая неделя не была драматичной для Москвы в плане коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Прошедшая неделя, я бы не сказал, что она была драматичной для Москвы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".По словам, прирост выявленных случаев коронавируса составил 6%, госпитализаций – 3%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
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