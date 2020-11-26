https://ria.ru/20201126/sergey-sosedov-1586488664.html

"Пусть виллы продают": критик Соседов не верит в бедность звезд

"Пусть виллы продают": критик Соседов не верит в бедность звезд

Музыкальный критик Сергей Соседов весьма скептически относится к заявлениям известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжелое... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:47

2020-11-26T18:47

2020-11-26T18:47

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей соседов

знаменитости

звезды

лолита милявская

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов весьма скептически относится к заявлениям известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжелое материальное положение.Об этом, по его словам, "говорят те, кто живет шикарно — Лолита, Меладзе". "Они в таком шоколаде, что мама не горюй! Мы об этом шоколаде с вами можем только мечтать!" — сказал Соседов в интервью "Пятому каналу"."Нет денег — продавайте виллы, яхты, автомобили, квартиры, что там еще у них есть. Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте! В Майами дома великолепные, продавайте их", — предлагает критик артистам.Он также считает, что говорить о "выживании" в нынешние времена артистам некорректно."Артисты выживали в военное время. Русланова, Шульженко, Изабелла Юрьева, Утесов — вот тогда выживали вместе со всем народом. А больше я не помню, чтобы выживали в какое-то время", — говорит Сергей Соседов.Сейчас многие известные представители шоу-бизнеса пытаются привлечь внимание к финансовым проблемам, которые возникли в этой сфере из-за пандемии коронавируса.При этом они подчеркивают, что говорят не столько о себе, сколько о своих коллективах, которым сложно платить деньги в условиях существующих ограничений.

https://ria.ru/20201125/nerealno-1586280203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей соседов, знаменитости, звезды, лолита милявская