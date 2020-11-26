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Шоубиз
https://ria.ru/20201126/sergey-sosedov-1586488664.html
"Пусть виллы продают": критик Соседов не верит в бедность звезд
"Пусть виллы продают": критик Соседов не верит в бедность звезд
Музыкальный критик Сергей Соседов весьма скептически относится к заявлениям известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжелое... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:47
2020-11-26T18:47
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей соседов
знаменитости
звезды
лолита милявская
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов весьма скептически относится к заявлениям известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжелое материальное положение.Об этом, по его словам, "говорят те, кто живет шикарно — Лолита, Меладзе". "Они в таком шоколаде, что мама не горюй! Мы об этом шоколаде с вами можем только мечтать!" — сказал Соседов в интервью "Пятому каналу"."Нет денег — продавайте виллы, яхты, автомобили, квартиры, что там еще у них есть. Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте! В Майами дома великолепные, продавайте их", — предлагает критик артистам.Он также считает, что говорить о "выживании" в нынешние времена артистам некорректно."Артисты выживали в военное время. Русланова, Шульженко, Изабелла Юрьева, Утесов — вот тогда выживали вместе со всем народом. А больше я не помню, чтобы выживали в какое-то время", — говорит Сергей Соседов.Сейчас многие известные представители шоу-бизнеса пытаются привлечь внимание к финансовым проблемам, которые возникли в этой сфере из-за пандемии коронавируса.При этом они подчеркивают, что говорят не столько о себе, сколько о своих коллективах, которым сложно платить деньги в условиях существующих ограничений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей соседов, знаменитости, звезды, лолита милявская

"Пусть виллы продают": критик Соседов не верит в бедность звезд

18:47 26.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов весьма скептически относится к заявлениям известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжелое материальное положение.
Об этом, по его словам, "говорят те, кто живет шикарно — Лолита, Меладзе". "Они в таком шоколаде, что мама не горюй! Мы об этом шоколаде с вами можем только мечтать!" — сказал Соседов в интервью "Пятому каналу".
По его мнению, жалующимся на нехватку денег артистам надо обратить внимание на свою недвижимость.
"Нет денег — продавайте виллы, яхты, автомобили, квартиры, что там еще у них есть. Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте! В Майами дома великолепные, продавайте их", — предлагает критик артистам.
Он также считает, что говорить о "выживании" в нынешние времена артистам некорректно.
"Артисты выживали в военное время. Русланова, Шульженко, Изабелла Юрьева, Утесов — вот тогда выживали вместе со всем народом. А больше я не помню, чтобы выживали в какое-то время", — говорит Сергей Соседов.
Сейчас многие известные представители шоу-бизнеса пытаются привлечь внимание к финансовым проблемам, которые возникли в этой сфере из-за пандемии коронавируса.
При этом они подчеркивают, что говорят не столько о себе, сколько о своих коллективах, которым сложно платить деньги в условиях существующих ограничений.
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ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СоседовЗнаменитостизвездыЛолита Милявская
 
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