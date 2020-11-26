https://ria.ru/20201126/russkiy-1586483841.html

Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка

Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что выступит с законодательной инициативой о принятии нового закона о функционировании языков на территории... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:21

2020-11-26T17:21

2020-11-26T17:25

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что выступит с законодательной инициативой о принятии нового закона о функционировании языков на территории республики, в том числе для защиты русского языка.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Додон неоднократно заявлял, что намерен вернуть русскому языку его прежний статус."Я принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый̆ закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим", в связи с чем в данной̆ сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить", - написал Додон на своей странице в Facebook.Он отметил, что Партия социалистов недавно зарегистрировала в парламенте законопроект о статусе русского языка как языка межнационального общения, однако этого недостаточно. Додон полагает, что необходимо ввести системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном молдавском обществе.

https://ria.ru/20201126/kirgiziya-1586435445.html

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игорь додон, молдавия, в мире