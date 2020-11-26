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Путин прилетел в Саров

Путин прилетел в Саров

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту города Саров, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:35

2020-11-26T16:35

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владимир путин

саров

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту города Саров, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".Поездка Путина в Саров планировалась на среду, но, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она была отменена из-за нелетной погоды.В Сарове Путин планирует осмотреть разработки знаменитого Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, крупнейшего в стране комплекса, занимающегося оборонными разработками, также активно создающего и гражданские продукты.

саров

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владимир путин, саров, общество