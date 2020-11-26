https://ria.ru/20201126/primore-1586415558.html

В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества

В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества

Работа по устранению последствий разгула стихии в Приморском крае продолжается, на данный момент без электричества в регионе остаются более 9,5 тысячи человек,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:23

2020-11-26T12:23

2020-11-26T12:50

приморский край

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Работа по устранению последствий разгула стихии в Приморском крае продолжается, на данный момент без электричества в регионе остаются более 9,5 тысячи человек, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.В четверг Чекунков доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ликвидации последствий ЧС в Приморье, где побывал после ситуации с прошедшим там снежным циклоном с ледяным дождем. Премьер попросил его держать весь процесс на контроле."К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1968 частных домах. Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток", - сообщил Чекунков.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://realty.ria.ru/20201124/artem-1586019804.html

приморский край

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В Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с обледеневшими деревьями, дорогами и машинами. "На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края. По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. "Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края. 2020-11-26T12:23 true PT1M54S

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приморский край, общество