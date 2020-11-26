https://ria.ru/20201126/prazdniki-1586435935.html

Турагенты рассказали, какие путевки покупают россияне на Новый год

Турагенты рассказали, какие путевки покупают россияне на Новый год

Представители туристических агентств подвели итоги продаж в ноябре и сообщили о снижении бронирований на 50–90 процентов относительно прошлого года, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:57

2020-11-26T13:57

2020-11-26T13:57

туры

отдых

москва

великий устюг

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туризм

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Представители туристических агентств подвели итоги продаж в ноябре и сообщили о снижении бронирований на 50–90 процентов относительно прошлого года, сообщает TourDom.ru. При этом, по словам экспертов, туристы все-таки планируют новогодний отдых.В онлайн сервисе для поиска туров сообщили, что на долю праздничных поездок пока приходится только десять процентов объема продаж. Преимущественно востребован отдых в России, на втором месте – Турция. В другой компании на Новый год наиболее популярен отдых на Кубе, в Танзании и на Мальдивах. Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян отметил, что туры на январские праздники наконец-то продаются, просто потому что Новый год уже рядом и отменить его нельзя. Три четверти путевок в его фирме приходится на долю внутрироссийских направлений. Клиенты бронируют отдых в Сочи и Красной Поляне, новогоднее размещение в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Продаются новогодние заезды в Великий Устюг, горнолыжный курорт Шерегеш, есть спрос на санатории Кавминвод. Эксперты надеются, что по мере приближения праздников спрос увеличится, ждут оживления интереса и к предновогодним заездам. Туроператоры сейчас дают очень хорошие цены. Кроме того, предпосылкой для роста продаж могут стать ограничения, введенные в крупных городах. В Москве фактически отменили праздничную программу, а это означает, что многие жители захотят уехать. Судя по отзывам представителей турагентств, поделившихся информацией, ситуация с продажами отличается от региона к региону. Если в городах-миллионниках уже виден интерес к новогодним заездам, то в менее крупных областных центрах его пока нет. "Единичные запросы поступают, не более того. У нас подключена онлайн-касса, и мы видим обороты этого года в сравнении с прошлым. Падение составило 90 процентов как минимум", – рассказал Владимир Конев, руководитель туркомпании из Курска.Тем не менее предприниматель нашел выход и работает как оператор, предлагая клиентам новогодние туры по Курской области. По словам Конева, продавать внутренний турпродукт помогает тот факт, что в случае отмены поездки предусмотрен полный возврат средств.О страхах путешественников упомянул в своем комментарии и Алексан Мкртчян: "Идет постоянное запугивание населения, появляются фейковые новости о закрытии каких-то регионов. На самом деле этой опасности нет, но есть те, кто почему-то в это верят".

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https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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