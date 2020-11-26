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В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь
В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь
Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:02
2020-11-26T08:02
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди", - сказал Леус.Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - минус 1 - плюс 3. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь

08:02 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - минус 1 - плюс 3. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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