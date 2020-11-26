https://ria.ru/20201126/pogoda-1586376632.html

В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь

В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь

Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:02

2020-11-26T08:02

2020-11-26T08:02

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди", - сказал Леус.Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - минус 1 - плюс 3. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество