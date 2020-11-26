https://ria.ru/20201126/pogoda-1586376632.html
В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь
В Москве в четверг ожидаются снег и ледяной дождь
Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:02
2020-11-26T08:02
2020-11-26T08:02
михаил леус
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585299457_543:0:2945:1351_1400x0_80_0_0_4c859da60c189fd2d196768c993fdbbc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Снег и ледяной дождь ожидаются в четверг в Москве, температура повысится до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Облачно, временами будет идти снег, мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди", - сказал Леус.Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - минус 1 - плюс 3. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585299457_317:0:2060:1307_1400x0_80_0_0_66aee16cecfc346a6c5a286dd79200cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество